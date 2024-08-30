"Мик и Карл были очень заботливыми, они всегда были рядом с нами", - вспоминает друг молодых людей, погибших в трагической аварии в Лауласмаа, о том роковом субботнем вечере, когда друзья взяли ключи от автомобиля и отправились в Таллинн. "Мы пытались отобрать у них ключи от машины, но, к сожалению, не смогли..." Подробности рассказывает портал Limon.ee.