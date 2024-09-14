Видео У рижской семьи в водяном фильтре завелись незваные гости - водяные ослики

Воду в дом поставляет компания Rīgas ūdens. Александр говорит, что связался с ее представителями и они, проведя проверку, пришли к выводу, что такой проблемы быть не может.

Чтобы продемонстрировать, что членистоногие не занесены случайно из магазина, а действительно попадают в фильтры вместе с водопроводной водой, Александр меняет фильтр на глазах у журналистов, и уже через пару минут там видны новые водяные ослики.

"Проблема в том, что вдоль всей улицы Скудру проходит старая чугунная труба, которую они не меняли и даже не планируют менять, потому что нет финансирования. Нам с этими "букашками" приходится как-то уживаться... Представители Rīgas ūdens говорят, что "букашки" появляются якобы из-за устаревших фильтров. Полипропиленовые фильтры не помогают, якобы потому что производятся в Китае и Корее. А рижская вода чистая".

Александр настаивает, что фильтры не виноваты - все они немецкого производства, он их покупал в разных торговых точках.