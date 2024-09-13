Кирби: США не разрешит Украине наносить удары вглубь России американским оружием

Встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера запланирована на 13 сентября.

Кирби посоветовал не ожидать, что после встречи двух лидеров последует заявление о том, что Вашингтон все же разрешит Киеву наносить удары с использованием оружия американского производства.

"Наша позиция о предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия для ударов внутри России не изменилась. Я бы не ожидал серьезных объявлений по этому поводу по итогам встречи, которая проходит сегодня", - сказал он.

Кирби также заявил, что США серьезно относятся к предупреждению российского диктатора Владимира Путина о том, что Запад будет напрямую втянут в войну, если Украина запустит по России ракеты большой дальности западного производства.

Однако Кирби также признает, что Кремль делает подобное заявление не впервые.

"Это не та риторика, которой мы не слышали от него раньше", - отметил Кирби.

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