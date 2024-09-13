Видео Продавец мебели берет деньги и пропадает

Один стул стоил 25 евро, и продавец обещал доставить их из Италии к Пасхе. Декоратор полностью оплатила счет за доставку 70 стульев, или 1 750 евро, и стала ждать товар.

По мере приближения согласованной даты поставки Сания неоднократно связывалась с владелицей компании, но выяснилось, что стулья еще не покинули Италию.

Потом были пасхальные каникулы, потом продавщица стульев уехала из страны, потом прием у врача. Потом еще одни каникулы, и наконец, спустя два месяца, выяснилось, что ресторан со всеми стульями находится в старом городе, куда даже грузовик не может проехать.

"Есть проблемы с подъездом, отказали 2 фуры. Ресторан расположен в старом городе и добраться туда невозможно. Мы сможем это сделать только в конце месяца, сами поедем на автобусе. Подождете? Эти стулья действительно очень редки в Италии", - написала владелица компании.

Однако Сания решила больше не ждать и потребовала вернуть деньги. Месяц спустя продавец перевела Сании только 350 евро, остальные 1400 евро не дошли до декоратора.