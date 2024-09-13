Декоратор мероприятий Сания решила, наконец, купить стулья перед свадебным сезоном этим летом. Она искала их на портале объявлений. Выбор пал в пользу компании Conchas de mar, но, как отмечает Сания, это был неудачный выбор. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Продавец мебели берет деньги и пропадает
Один стул стоил 25 евро, и продавец обещал доставить их из Италии к Пасхе. Декоратор полностью оплатила счет за доставку 70 стульев, или 1 750 евро, и стала ждать товар.
По мере приближения согласованной даты поставки Сания неоднократно связывалась с владелицей компании, но выяснилось, что стулья еще не покинули Италию.
Потом были пасхальные каникулы, потом продавщица стульев уехала из страны, потом прием у врача. Потом еще одни каникулы, и наконец, спустя два месяца, выяснилось, что ресторан со всеми стульями находится в старом городе, куда даже грузовик не может проехать.
"Есть проблемы с подъездом, отказали 2 фуры. Ресторан расположен в старом городе и добраться туда невозможно. Мы сможем это сделать только в конце месяца, сами поедем на автобусе. Подождете? Эти стулья действительно очень редки в Италии", - написала владелица компании.
Однако Сания решила больше не ждать и потребовала вернуть деньги. Месяц спустя продавец перевела Сании только 350 евро, остальные 1400 евро не дошли до декоратора.
"Только в этот момент я решила узнать мнение других покупателей. Оказывается, я не одна такая. Я знаю людей, которые решили не терять время и вообще не пытаются вернуть свои деньги. Она мне осталась должна 1400 евро, это не сдача. Если все будут давать ей такие деньги, она сможет жить дальше. Она и сейчас не сказала, что не вернет мне деньги, но и не говорит, когда вернет", - сказала Сания.
Программа выясняет, что продавец стульев разместила на портале объявлений десятки объявлений. Она продает стулья, кровати и люстры. В качестве эксперимента программа переписывается продавщицей.
Она за 13 евро за штуку предлагается купить стулья, которые можно посмотреть в частном доме в Юрмале.
Здание основательно обветшало, территория тоже неухоженная, забор сломан. Придя по условленному адресу, журналист звонит продавщице, которая просит ее немного подождать. Женщина не появляется более 15 минут, вместо этого присылает СМС: "К сожалению, не могу прийти, потому что ключи остались у коллеги!"
После этого продавщица больше не отвечает на звонки и письма.
Центр защиты прав потребителей утверждает, что предприятие SIA Conchas de mar уже два года находится в черном списке. Прежде чем перевести деньги, покупателям предлагается посмотреть общедоступную информацию о компании - есть ли у нее налоговая задолженность или претензии по неуплаченным платежам.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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