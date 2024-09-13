Россия и Украина провели обмен пленными. Среди вернувшихся в Украину - крымчанка Ление Умерова

Россия получила в обмен 49 военнослужащих, большая часть из которых — срочники, попавшие в плен в Курской области, пишет проект «Хочу жить». С российской стороны официального подтверждения пока нет.

В Украину, по словам Зеленского, вернулись военнослужащие ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, пограничной службы, а также гражданские лица.

«Дома и герой Украины, военный медик Виктор Ивчук», — говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского. Весной 2022 года, во время осады российской армией Мариуполя, Ивчук руководил военным госпиталем и попал в плен.

Также, по словам Зеленского, удалось освободить еще «часть защитников и защитниц „Азовстали“» — бойцов полка «Азов» (объявлен в России террористической организацией и запрещен).

«Это в основном женщины», — отметила руководитель патронатной службы «Азова» Елена Толкачева.

До этого крупный обмен с участием «азовцев» состоялся более года назад — в июле 2023 года.