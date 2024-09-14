После заявлений экс-президента США Дональда Трампа о том, что в Спрингфилде, штат Огайо, гаитянские иммигранты едят собак и кошек, в пятницу, 13 сентября, город получил по электронной почте угрозы о бомбах, заложенных в школах и государственных учреждениях.
"Иммигранты с Гаити едят собак и кошек" - высказывания Трампа привели к угрозам подрыва
В письмах сообщалось, что взрывчатка заложена в домах мэра и других должностных лиц Спрингфилда. Также неизвестные угрожали взорвать мэрию, несколько школ и других учреждений.
Все эти здания были эвакуированы и обысканы. Взрывчатых веществ не нашли. Аналогичные угрозы были получены и в четверг.
В письмах с угрозами упоминалось о наплыве иммигрантов с Гаити.
Во вторник в ходе теледебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп заявил, что иммигранты с Гаити поедают домашних животных жителей Спрингфилда. Подобные заявления об иммигрантах делали и другие участники кампании Трампа, включая кандидата в вице-президенты от республиканцев, сенатора Джея Ди Вэнса из Огайо.
Мэр Спрингфилда Роб Ру в интервью телеканалу NewsNation в пятницу заявил, что обвинения Трампа просто не соответствуют действительности и привлекают негативное внимание к городу.
"Спрингфилд по-прежнему прекрасен, и ваши питомцы в безопасности", - сказал мэр.
Ру признал, что приток иммигрантов создает нагрузку на полицию, больницы и школы, добавив, что город уже просил о помощи несколько месяцев назад. Налицо столкновение культур, и федеральные лидеры не помогли решить эту проблему, сказал глава города.
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