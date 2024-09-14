"Иммигранты с Гаити едят собак и кошек" - высказывания Трампа привели к угрозам подрыва

В письмах сообщалось, что взрывчатка заложена в домах мэра и других должностных лиц Спрингфилда. Также неизвестные угрожали взорвать мэрию, несколько школ и других учреждений.

Все эти здания были эвакуированы и обысканы. Взрывчатых веществ не нашли. Аналогичные угрозы были получены и в четверг.

В письмах с угрозами упоминалось о наплыве иммигрантов с Гаити.

Во вторник в ходе теледебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп заявил, что иммигранты с Гаити поедают домашних животных жителей Спрингфилда. Подобные заявления об иммигрантах делали и другие участники кампании Трампа, включая кандидата в вице-президенты от республиканцев, сенатора Джея Ди Вэнса из Огайо.

Мэр Спрингфилда Роб Ру в интервью телеканалу NewsNation в пятницу заявил, что обвинения Трампа просто не соответствуют действительности и привлекают негативное внимание к городу.

"Спрингфилд по-прежнему прекрасен, и ваши питомцы в безопасности", - сказал мэр.

Ру признал, что приток иммигрантов создает нагрузку на полицию, больницы и школы, добавив, что город уже просил о помощи несколько месяцев назад. Налицо столкновение культур, и федеральные лидеры не помогли решить эту проблему, сказал глава города.

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