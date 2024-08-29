Латвия не cтанет выполнять требование России об аресте и экстрадиции Юрашса

Генеральная прокуратура РФ объявила Юрашса в международный розыск, а суд заочно вынес решение о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Как заявила представитель Генпрокуратуры Иева Шомина, если от России поступят подобные запросы, Латвия не будет их признавать и выполнять.

В прокуратуре также отметили, что решение РФ не должно повлиять на право Юрашса свободно передвигаться по Европейскому союзу, однако может коснуться передвижения в третьих странах, но комментарии по этому вопросу может дать Министерство иностранных дел.

Как ранее сообщил портал "Украинская правда", Россия объявила в розыск Юрашса, который уже два года воюет за Украину.

Согласно заявлению Генпрокуратуры РФ, обвинительное заключение в отношении Юрашса утвердила "прокуратура ДНР" по статьям российского Уголовного кодекса за "наемничество" и "распространение заведомо ложной информации, содержащей факты о действиях ВС РФ".

Основанием для обвинения в адрес 49-летнего Юрашса является то, что он с августа 2022 года добровольцем воюет в Силах обороны Украины и получает заработную плату как военный, а также его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности, о зверствах российских военных в Буче.

"Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в российской Генпрокуратуре, добавив, что дело будет заочно рассматривать "верховный суд ДНР".

Председатель юридической комиссии Сейма, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс решил отправиться воевать за Украину почти сразу после начала полномасштабной войны и для этого досрочно сложил мандат.

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