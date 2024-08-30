Среди них были председатель правления ассоциации, бывший депутат Сейма Игорь Пименов, а также несколько детей.

Видео: Пикет против обучения только на латышском языке

У одного из прибывших в руках был большой латвийский флаг, а у стоявшего рядом господина - плакат с надписью "Мы - Латвия" на русском языке. Другая участница пикета держала плакат с надписью "За свободный выбор языка образования", а еще один участник - "Учиться на родном языке".

Видео: Пикет против обучения только на латышском языке

Как сообщалось, ассоциация считает, что семьи должны сами решать, на каком языке учиться их детям. По словам Пименова, более трети жителей Латвии говорят дома по-русски.

Галерея: Пикет против обучения только на латышском языке

"У них есть основания требовать, чтобы государство на их налоги обеспечивало образование на том языке, на котором они воспитывают своих детей и внуков", - заявил руководитель ЛАШОР.

Как сообщается, переход на обучение только на латышском языке осуществляется постепенно, в течение трех лет. В 2023/2024 учебном году образование только на госязыке было введено в дошкольных учреждениях и в 1-х, 4-х и 7-х классах, в новом учебном году на госязыке будут учиться также учащиеся 2-х, 5-х и 8-х классов, а с 1 сентября 2025 года - учащиеся 3-х, 6-х и 9-х классов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!