Cозвано внеочередное заседание правительства

В повестку дня включены три вопроса. Два из них будут рассматриваться в открытой части заседания, один - в закрытой.

В первой части заседания будут рассматриваться изменения в правилах об образцах указателей и порядке их установки на границе и в пограничных зонах, а второй вопрос касается приобретения электропоездов без выбросов.

В закрытой части заседания будет рассматриваться доклад Министерства сообщения, о содержании которого не сообщается.

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