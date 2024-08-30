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Cозвано внеочередное заседание правительства

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Заседание Кабинета министров
Заседание Кабинета министров Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

В пятницу, 30 августа, в 11:00 созвано внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

В повестку дня включены три вопроса. Два из них будут рассматриваться в открытой части заседания, один - в закрытой.

В первой части заседания будут рассматриваться изменения в правилах об образцах указателей и порядке их установки на границе и в пограничных зонах, а второй вопрос касается приобретения электропоездов без выбросов.

В закрытой части заседания будет рассматриваться доклад Министерства сообщения, о содержании которого не сообщается.

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