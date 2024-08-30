В пятницу, 30 августа, в 11:00 созвано внеочередное заседание Кабинета министров, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
Cозвано внеочередное заседание правительства
В повестку дня включены три вопроса. Два из них будут рассматриваться в открытой части заседания, один - в закрытой.
В первой части заседания будут рассматриваться изменения в правилах об образцах указателей и порядке их установки на границе и в пограничных зонах, а второй вопрос касается приобретения электропоездов без выбросов.
В закрытой части заседания будет рассматриваться доклад Министерства сообщения, о содержании которого не сообщается.
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