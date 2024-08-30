Вечером в четверг, 29 августа, в Каунасском районе Литвы разбился небольшой самолет. Как сказано в сообщении Единого центра помощи, информация о катастрофе поступила в четверг в 17:52. Портал 15min.lt сообщает, что в самолете находились два человека, которые не получили серьезных травм, но один из них был сильно пьян.
Фото и Видео ⟩ В Литве разбился небольшой самолет. Один из пилотов был пьян
Портал "Что происходит в Каунасе" связался с Государственной пожарно-спасательной службой Литвы, и, по предварительной информации установлено, что в момент катастрофы в самолете находились двое мужчин (1984 и 1969 годов рождения). Оба мужчины не получили серьезных травм.
По словам находившихся на борту мужчин, причиной крушения стала неисправность двигателя.
Как сообщает lrytas.lt, на месте работали пожарные, так как в результате аварии произошла утечка топлива.
Один из мужчин (1969 года рождения), находившийся в самолете, был в состоянии алкогольного опьянения - у него констатировано 2,54 промилле. Другой мужчина был трезв. Они рассказали правоохранителям, что оба пилотировали самолет.
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