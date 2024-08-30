Фото и Видео В Литве разбился небольшой самолет. Один из пилотов был пьян

Вечером в четверг, 29 августа, в Каунасском районе Литвы разбился небольшой самолет. Как сказано в сообщении Единого центра помощи, информация о катастрофе поступила в четверг в 17:52. Портал 15min.lt сообщает, что в самолете находились два человека, которые не получили серьезных травм, но один из них был сильно пьян.