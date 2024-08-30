Германия осуществила первую высылку в Афганистан

Чартерный рейс Qatar Airways с 28 афганскими нарушителями, доставленными из разных частей Германии, вылетел из аэропорта Лейпцига в 6:56 утра (5.56 утра по латвийскому времени) и направился в Кабул.

Этот рейс организован Федеральным министерством внутренних дел Германии.

Германия не имеет дипломатических отношений с режимом Талибана, который находится у власти в Афганистане с августа 2021 года.

После очередного нападения исламистов в Мангейме в конце мая, в ходе которого был убит полицейский, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о возобновлении высылки наиболее опасных преступников и террористов в Афганистан и Сирию.

Это решение также касается лиц, которых органы безопасности считают способными совершить наиболее тяжкие политически мотивированные преступления.

Дебаты по поводу депортации иммигрантов-преступников разгорелись с новой силой после того, как в прошлую пятницу в Золингене были зарезаны три человека.

Преступление совершил 26-летний сириец, которому пока удалось избежать отправки на родину.

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