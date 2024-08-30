Как связаться со старым другом или другим человеком, адрес которого вы забыли или не знаете?

Нормативные акты в области защиты данных физических лиц запрещает Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) раскрывать информацию из Регистра физических лиц о другом лице, если разыскиваемое лицо не дало своего согласия. В тех случаях, когда вы хотите найти или связаться с родственником, старым другом, знакомым или другим человеком, адрес которого вы потеряли, забыли или не знаете, PMLP предлагает платную услугу, благодаря которой можно переслать человеку подготовленное вами письмо или сообщение, сказали порталу Apollo.lv в PMLP.