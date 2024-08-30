Нормативные акты в области защиты данных физических лиц запрещает Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) раскрывать информацию из Регистра физических лиц о другом лице, если разыскиваемое лицо не дало своего согласия. В тех случаях, когда вы хотите найти или связаться с родственником, старым другом, знакомым или другим человеком, адрес которого вы потеряли, забыли или не знаете, PMLP предлагает платную услугу, благодаря которой можно переслать человеку подготовленное вами письмо или сообщение, сказали порталу Apollo.lv в PMLP.
Как связаться со старым другом или другим человеком, адрес которого вы забыли или не знаете?
В рамках услуги PMLP отправит подготовленное вами письмо адресату заказным письмом по заявленному, зарегистрированному или иностранному адресу проживания лица, сведения о котором содержатся в Реестре физических лиц.
PMLP проинформирует вас в письменной форме о дате отправки письма, а также о том, будет ли письмо возвращено в PMLP, как недоставленное.
Для того чтобы воспользоваться услугой пересылки писем разыскиваемому адресату, необходимо подать в PMLP письменное заявление, в котором необходимо указать имя, фамилию и персональный код разыскиваемого лица.
Если персональный код неизвестен, то следует указать имя, фамилию, дату рождения и другие сведения, позволяющие идентифицировать разыскиваемое лицо в Регистре физических лиц.
К заявлению должно быть приложено ваше заранее подготовленное письмо, которое вы хотите отправить нужному адресату. Получив сообщение, разыскиваемое лицо имеет право решить, отвечать ли на приглашение выйти на связь или нет.
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