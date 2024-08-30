Немецкие органы безопасности предупреждают о "нетрадиционных зажигательных устройствах", отправляемых неизвестными лицами через компании, которые занимаются грузовыми перевозками. В июле в логистическом центре в Лейпциге загорелась посылка, отправленная из стран Балтии и содержащая зажигательное устройство. Пожар был быстро потушен.
В уведомлении, разосланном авиационным и логистическим компаниям, власти заявили, что у них есть "информация о нескольких посылках, отправленных частными лицами в несколько мест в Европе, которые загорелись по пути к получателям в нескольких европейских странах".
Федеральная служба защиты конституции (BfV) и Федеральное управление криминальной полиции (BKA) направили предупреждение авиационным и логистическим компаниям. В силовых структурах не исключают связь с российскими диверсиями.
Пожар в логистическом центре в Лейпциге
В кругах специалистов по безопасности это предупреждение связывают с инцидентом в логистическом центре DHL в Лейпциге, который служит глобальным центром компании.
В июле там загорелась отправленная из стран Балтии посылка, в которой находилось запальное устройство.
Предположительно, этот груз поджег весь грузовой контейнер, в котором находились и другие грузы. Пожар был потушен быстро.
Груз с зажигательным устройством должен был быть перевален в Лейпциге и отправлен конечному получателю. Службы безопасности допускают возможность того, что этот инцидент связан с участившимися случаями российских диверсиях. Расследование взяла на себя федеральная прокуратура Карлсруэ. Подобные случаи коснулись и других европейских стран.
DHL принимает меры безопасности
В ответ на запрос DHL заявила: "В ответ на расследования, проведенные властями нескольких стран, DHL Express приняла меры во всех европейских странах для защиты своей сети, сотрудников и объектов, а также грузов клиентов. Нам известно о двух недавних инцидентах, связанных с поставками в нашей сети. Компания сотрудничает с соответствующими органами".
Федеральная служба защиты конституции (BfV) пояснило, что "BfV информирует коммерческие компании и бизнес-ассоциации о возможных угрозах безопасности". Соответствующее уведомление было отправлено 28 августа.
Грузы, содержащие электротовары и жидкости
BfV и BKA отмечают, что следует учитывать, что уже были или будут отправлены новые партии с зажигательными устройствами.
Компании, с которыми связались власти, призвали принять меры предосторожности. В сложившейся ситуации можно предположить, что "неконвенциональные зажигательные устройства были намеренно отправлены, чтобы нанести ущерб компаниям, предоставляющим услуги по перевозке грузов, и другим объектам логистической инфраструктуры в западных странах".
Все обнаруженные на данный момент грузы содержали электротовары и контейнеры с жидкостями. Высокая стоимость транспортировки посылок регулярно оказывалась "экономически непропорциональной стоимости товаров".
В службе безопасности известно, что в последние недели и месяцы значительно активизировалась российская диверсионная и шпионская деятельность в Германии, например, с использованием беспилотников.
Федеральная служба защиты конституции предупреждает о возможных диверсиях со стороны России
В прошлом BfV неоднократно предупреждал о возможности саботажа со стороны РФ. Совсем недавно, 26 июля, Федеральная служба защиты конституции опубликовало на своем веб-сайте заявление, чтобы привлечь внимание к актам российского саботажа.
"Случаи, наблюдаемые по всей Европе с 2023 года, а также увеличивающееся количество признаков на возможные действия в Германии в настоящее время заставляют пересмотреть оценку: существует повышенный риск саботажа или соответствующих подготовительных действий в Германии", - заявили в службе.
На прошлой неделе службы безопасности сообщили, что временное повышение уровня безопасности на базе ВВС НАТО в Гельзенкирхен, недалеко от Аахена, основано на разведывательной информации о возможной угрозе со стороны России.
От одной из зарубежных разведслужб были получены серьезные сведения "о подготовительных действиях к возможному акту саботажа против базы НАТО с использованием дрона".
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