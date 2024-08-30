DHL принимает меры безопасности

В ответ на запрос DHL заявила: "В ответ на расследования, проведенные властями нескольких стран, DHL Express приняла меры во всех европейских странах для защиты своей сети, сотрудников и объектов, а также грузов клиентов. Нам известно о двух недавних инцидентах, связанных с поставками в нашей сети. Компания сотрудничает с соответствующими органами".

Федеральная служба защиты конституции (BfV) пояснило, что "BfV информирует коммерческие компании и бизнес-ассоциации о возможных угрозах безопасности". Соответствующее уведомление было отправлено 28 августа.

Грузы, содержащие электротовары и жидкости

BfV и BKA отмечают, что следует учитывать, что уже были или будут отправлены новые партии с зажигательными устройствами.

Компании, с которыми связались власти, призвали принять меры предосторожности. В сложившейся ситуации можно предположить, что "неконвенциональные зажигательные устройства были намеренно отправлены, чтобы нанести ущерб компаниям, предоставляющим услуги по перевозке грузов, и другим объектам логистической инфраструктуры в западных странах".

Все обнаруженные на данный момент грузы содержали электротовары и контейнеры с жидкостями. Высокая стоимость транспортировки посылок регулярно оказывалась "экономически непропорциональной стоимости товаров".

В службе безопасности известно, что в последние недели и месяцы значительно активизировалась российская диверсионная и шпионская деятельность в Германии, например, с использованием беспилотников.

Федеральная служба защиты конституции предупреждает о возможных диверсиях со стороны России