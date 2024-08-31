"Настоящий гений": что известно о Николае Дурове, сооснователе Telegram

"Николай был совершенно погруженным в свою страсть человеком, далеким от денежных, карьерных и других суетных стремлений. Когда ему доводилось выступать на публике, он, покачиваясь с ноги на ногу и глядя в потолок, кратко обрисовывал смысл своих изысканий и быстрее отправлялся к доске, где чувствовал себя увереннее, имея перед глазами формулы", — писал в книге "Код Дурова" журналист Николай Кононов*.

Магнит для талантов

Николай Дуров был активным пользователем созданной им с братом соцсети Фото: BBC

Именно во время пребывания Николая в Бонне ему позвонил Павел и заявил, что занимается новым проектом, пишет Кононов. В отличие от старшего брата, Павел не хотел выбирать между "физиками и лириками": он учился на филологическом факультете, но всерьез занимался программированием и дизайном. Параллельно с учебой в университете он запустил durov.com, сайт для общения студентов-филологов, и spbgu.ru, форум студентов петербургского университета.

Когда Павел начал работу над "Вконтакте", Николай сначала помогал ему советами из Германии, а затем, вернувшись в Петербург, стал участвовать в разработке сайта и со временем занял должность технического директора соцсети, получившей известность как VK. Он также привлек в нее своих знакомых, ведущих петербургских программистов.

"Николай Дуров был магнитом, который притягивал в этот проект талантливых разработчиков, — сказал в разговоре с Би-би-си Кононов. — Андрей Лопатин, тренер сборной России по программированию, был одним из ключевых людей".