Исполняется 30 лет с вывода российских вооруженных сил из Латвии

Как заявила министр иностранных дел Байба Браже, важно осознавать символическое, политическое и правовое значение этого события, так как оно открыло путь к полному суверенитету страны.

"Этот путь был непростым - хотя в начале 1990-х годов Россия согласилась вывести свои войска из Восточной Германии, Польши, Чехии и Венгрии, в случае с Балтией двусторонние переговоры шли медленно", - напоминает она.

Поэтому страны Балтии решили интернационализировать процесс, привлекая международные организации - Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организацию Объединенных Наций (ООН).

"Роль наших друзей и союзников, а также этих организаций в защите интересов Латвии и достижении результата - избавления от российской армии - была очень важной", - говорит Браже.

В выводе оккупационной армии принимали участие многие латвийские чиновники, в том числе представители дипломатической службы.

После вывода бывшей советской армии у Латвии и других стран Балтии появилась реальная возможность для дальнейшей интеграции в европейские и трансатлантические структуры.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!