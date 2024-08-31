В ночь на субботу, 31 августа, в округе утеса Вецземью (Veczemju Klintis) наблюдалось северное сияние, свидетельствуют присланные очевидцем порталу Apollo.lv фотографии.
Фото ⟩ "Просто потрясающе". В ночь на субботу в Латвии наблюдалось северное сияние
"Просто потрясающе", - написал очевидец.
Ожидается, что в 2024 году северные сияния будут намного ярче, чем в последнее десятилетие.
Яркие красные, зеленые и пурпурные ленты на небе, известные как северное сияние, вызваны частицами солнечного ветра, взаимодействующими с атмосферой планеты.
Когда эти частицы достигают Земли, они отклоняются магнитным полем нашей планеты в сторону полярных областей. Это означает, что в северном полушарии это явление обычно видно только над полярным кругом.
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