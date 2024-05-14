В конце прошлой недели на Землю обрушилась самая сильная за последние 20 лет магнитная буря, которую жители могли увидеть своими глазами - в небе наблюдалось яркое северное сияние. Впрочем, эти красивые виды говорят о значительной угрозе как сфере энергетики, так и спутникам.
Власти по всему миру предупредили спутниковых операторов, авиакомпании и энергетические компании защититься от возможных проблем, вызванных изменениями магнитного поля Земли.
NOAA отмечает, что повышенная солнечная активность означает, что Солнце выбрасывает энергию в распределение, которая проходит через него и достигает Земли. Затем она вызывает колебания в ионосфере - самом верхнем слое атмосферы. Это может напрямую повлиять на спутники и другие космические аппараты и вывести из строя их электронные приборы.
Изменения в ионосфере могут блокировать или ослабить радиосигналы, необходимые, чтобы достичь спутников.