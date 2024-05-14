В конце прошлой недели на Землю обрушилась самая сильная за последние 20 лет магнитная буря, которую жители могли увидеть своими глазами - в небе наблюдалось яркое северное сияние. Впрочем, эти красивые виды говорят о значительной угрозе как сфере энергетики, так и спутникам.

Власти по всему миру предупредили спутниковых операторов, авиакомпании и энергетические компании защититься от возможных проблем, вызванных изменениями магнитного поля Земли.

NOAA отмечает, что повышенная солнечная активность означает, что Солнце выбрасывает энергию в распределение, которая проходит через него и достигает Земли. Затем она вызывает колебания в ионосфере - самом верхнем слое атмосферы. Это может напрямую повлиять на спутники и другие космические аппараты и вывести из строя их электронные приборы.

Изменения в ионосфере могут блокировать или ослабить радиосигналы, необходимые, чтобы достичь спутников.

Спутники GPS зависят от сигналов, пересекающих ионосферу. Геомагнитные помехи могут повлиять на критически важную технологию геолокации, которую используют как самолеты, так и суда в океанах. Кроме того, они могут повлиять на сферы животноводства, нефте- и газодобычи. Проблемы могут возникнуть в передаче короткометровых радиосигналов, которые используют самолеты, суда, оперативные службы и военные.