Более 400 иностранцев уехали жить из ЕС в Россию из-за "духовных и культурных ценностей". По крайней мере, так утверждает МВД РФ. Среди них есть и граждане Латвии, пишет Rus.Postimees.
Для абонентов
Сколько жителей Латвии и Эстонии поехало в Россию за "духовными ценностями"?
"МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам", - сказали в субботу, 31 августа, в пресс-центре МВД РФ.
По словам российских силовиков, большинство из граждан этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.