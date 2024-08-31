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Сколько жителей Латвии и Эстонии поехало в Россию за "духовными ценностями"?

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Духовные ценности - понятие крайне растяжимое.
Духовные ценности - понятие крайне растяжимое. Фото: BBC News

Более 400 иностранцев уехали жить из ЕС в Россию из-за "духовных и культурных ценностей". По крайней мере, так утверждает МВД РФ. Среди них есть и граждане Латвии, пишет Rus.Postimees.

"МВД России проводится активная работа по оказанию содействия иностранным гражданам из недружественных стран, сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории РФ. В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам", - сказали в субботу, 31 августа, в пресс-центре МВД РФ.

По словам российских силовиков, большинство из граждан этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.

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