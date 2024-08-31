Глава Верховного суда открыл, почему был освобожден подозреваемый в планировании убийства полицейского

По его словам, заключение под стражу как самая суровая мера безопасности существенно ограничивает основные права человека, поэтому закон устанавливает строгие правила его применения, которые должны соблюдать все участники уголовного процесса.

Это означает, что лицо может быть задержано и арестовано только на законных основаниях, в соответствии с уголовным процессом, при соблюдении четко определенной процедуры.

Отступления от этого порядка или нарушения порядка недопустимы, подчеркнул Струпишс.

Он добавил, что инициатор уголовного производства по решению Рижского окружного суда от 13 августа 2024 года имел и имеет предусмотренную законом свободу действий по применению другой, альтернативной меры пресечения, которая предотвратила бы риск, что подозреваемый покинет страну.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов убийства полицейского Романа Яшина 17 килограммов марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие и элементы полицейской формы.

Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что преступники готовили убийство высокопоставленного сотрудника полиции, и что преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью сотрудника и совершено из мести. Об этом заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин.

Имя офицера не разглашается, но известно, что это Роман Яшин, начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Управления криминальной полиции Государственной полиции, ранее занимавший должность заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями.

Уголовное дело возбуждено по факту приготовления к убийству в связи с тем, что жертва выполняла свои служебные и профессиональные обязанности. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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