Подозреваемый в планировании убийства полицейского Артем Бабенко бежал из Латвии

Суд не пояснил, почему был отменен арест Артема Бабенко. В Рижском окружном суде сказали, что жалоба на меру пресечения, примененную следственным судьей, рассматривалась на закрытом заседании и предоставление информации о ней возможно только с разрешения судьи. Тем временем судья Айна Ницмане на работе больше доступна не будет.

Подготовив полноценное решение, судья ушла в отпуск до конца октября и после него продолжать карьеру не намерена. В марте этого года Сейм принял решение освободить Ницмане от должности судьи по собственному желанию с 30 октября.

Председатель коллегии уголовного суда Рижского окружного суда Ингуна Амолиня в письменном виде сообщила передаче следующее: "В решении судьи об отсутствии оснований для применения строжайшей меры пресечения излагаются доводы, которые известны как лицу, к которому они применяются, так и лицу, ведущему процесс. Суд не может публично разглашать обстоятельства уголовного производства, находящиеся на стадии досудебного расследования".

Бабенко не первый из подсудимых, покинувших Латвию после решения судьи Ницмане не заключать их под стражу, сообщает De Facto. Эта же судья не стала арестовывать другого клиента адвоката Русанова - Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России. Фролов в настоящее время находится в розыске.

В Госполиции не хотят комментировать решение суда об освобождении Артема Бабенко, но это не остановит расследование подготовки убийства полицейского.

"Его присутствие или отсутствие никоим образом не остановит расследование этого уголовного дела, которое явно является приоритетным", - сказал Бауска.

Уголовное дело об убийстве адвоката Бункуса, по которому обвиняются отец Артема Бабенко, Александр Бабенко, Ульман и Кривошей, постепенно приближается к завершению в суде первой инстанции. Почти все свидетели допрошены, и в ближайшее время должны начаться дебаты.

Никто из подсудимых не признает своей вины в совершении убийства адвоката Бункуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!