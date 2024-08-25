Артему Бабенко, арестованному в конце июля по подозрению в возможной подготовке убийства полицейского, удалось покинуть Латвию, сообщает программа De Facto на LTV. Две недели назад суд принял решение освободить его из-под стражи. Предполагается, что Бабенко в настоящее время находится в Беларуси. Бабенко - сын бизнесмена Александра Бабенко, которого судят за убийство адвоката Мартиньша Бункуса.
Подозреваемый в планировании убийства полицейского Артем Бабенко бежал из Латвии
Александр Бабенко на одном из июльских судебных заседаний откровенно рассказал, что его сына Артема разыскивают по подозрению в возможной подготовке убийства высокопоставленного сотрудника Госполиции Романа Яшина.
В свое время Яшин занимался расследованием убийства Бункуса в качестве начальника 1-го отдела уголовного розыска полиции. Оно закончилось обвинениями в адрес предполагаемых заказчиков - Александра Бабенко и его делового партнера Михаила Ульмана, а также предполагаемого стрелка Виктора Кривошея.
На следующий день после ареста Артема Бабенко заместитель начальника Госполиции Андрей Гришин, не назвав имен, подтвердил, что "уголовное преступление против госслужащего могло быть подготовлено с целью мести".
После обысков полиция также опубликовала фотографии изъятых предметов - огнестрельного оружия, полицейской формы, масок, марихуаны и других вещей. Также при обыске изъяли 53 000 евро наличными.
Задержаны пять человек. Двое задержанных ранее уже были судимы за распространение наркотиков. Полиция потребовала арестовать четверых фигурантов, в том числе Артема Бабенко.
Адвокат Артема Эгон Русанов перед судом подтвердил, что его подзащитный задержан "якобы за подготовку убийства", но, по его мнению, решение полиции содержит "полные глупости". Русанов заявил, что полицейские не нашли оружия в доме Бабенко и что он не знаком с остальными причастными к делу. Даже после заседания адвокат Русанов заявил, что информации об обстоятельствах дела мало.
Сначала суд принял решение арестовать Бабенко-младшего. Адвокат пообещал обжаловать задержание. Две недели назад судья Рижского окружного суда Айна Ницмане отменила арест Артема Бабенко. Он был освобожден из тюрьмы и, прежде чем полиция смогла применить другую меру безопасности, покинул Латвию. Следователям до сих пор не удалось его задержать.
"Артем Бабенко имел уголовно-процессуальную обязанность явиться после приглашения прокурора для применения к нему иной меры пресечения. Он не явился, общается через своих пятерых защитников. Сразу после освобождения он покинул Латвию и находится в Беларуси", - говорит замначальника Госполиции Петерис Бауска.
По словам адвоката Бабенко Русанова, его клиент поехал в Беларусь, чтобы встретиться с женой.
"Вернувшись по месту жительства в Приедкалне, Артем обнаружил, что его жены там нет. Он узнал, что она находится с родителями в России, причем следует отметить, что дом после обысков был в ужасном состоянии. Разбитое окно, сломанная дверь и так далее. Связавшись с супругой, они решили встретиться как можно скорее и сделать это в Минске", - объясняет Русанов.
Адвокат утверждает, что в Беларуси Бабенко обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Ранее у него были проблемы с давлением, сердцем, а также диабет. Однако в начале сентября Бабенко ждут в латвийской полиции.
"Артему Бабенко на его электронную почту пришла повестка, и 3 сентября, если не возникнет чрезвычайных дополнительных обстоятельств, он, конечно, приедет и примет участие в расследовании", - обещает адвокат.
Суд не пояснил, почему был отменен арест Артема Бабенко. В Рижском окружном суде сказали, что жалоба на меру пресечения, примененную следственным судьей, рассматривалась на закрытом заседании и предоставление информации о ней возможно только с разрешения судьи. Тем временем судья Айна Ницмане на работе больше доступна не будет.
Подготовив полноценное решение, судья ушла в отпуск до конца октября и после него продолжать карьеру не намерена. В марте этого года Сейм принял решение освободить Ницмане от должности судьи по собственному желанию с 30 октября.
Председатель коллегии уголовного суда Рижского окружного суда Ингуна Амолиня в письменном виде сообщила передаче следующее: "В решении судьи об отсутствии оснований для применения строжайшей меры пресечения излагаются доводы, которые известны как лицу, к которому они применяются, так и лицу, ведущему процесс. Суд не может публично разглашать обстоятельства уголовного производства, находящиеся на стадии досудебного расследования".
Бабенко не первый из подсудимых, покинувших Латвию после решения судьи Ницмане не заключать их под стражу, сообщает De Facto. Эта же судья не стала арестовывать другого клиента адвоката Русанова - Валентина Фролова, осужденного за шпионаж в пользу России. Фролов в настоящее время находится в розыске.
В Госполиции не хотят комментировать решение суда об освобождении Артема Бабенко, но это не остановит расследование подготовки убийства полицейского.
"Его присутствие или отсутствие никоим образом не остановит расследование этого уголовного дела, которое явно является приоритетным", - сказал Бауска.
Уголовное дело об убийстве адвоката Бункуса, по которому обвиняются отец Артема Бабенко, Александр Бабенко, Ульман и Кривошей, постепенно приближается к завершению в суде первой инстанции. Почти все свидетели допрошены, и в ближайшее время должны начаться дебаты.
Никто из подсудимых не признает своей вины в совершении убийства адвоката Бункуса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!