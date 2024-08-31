В пятницу вечером, 30 августа, жители тартуского района Аннелинн услышали выстрелы, источником которых стало оружие в руках у несовершеннолетнего. По предварительным данным, компания молодых людей выстрелила в незнакомую женщину, сообщает Rus.Posmiees.
В Эстонии подросток выстрелил в случайную прохожую
Вчера в девять часов вечера в Центр тревоги поступило сообщение, что на бульваре Кауназе в Тарту пуля из пневматического ружья попала в женщину.
Пострадавшая получила легкие травмы, но медицинская помощь ей не потребовалась, сообщили в полиции.
Прибывшие на вызов полицейские нашли находившуюся неподалеку компанию молодых людей.
Пневматическое оружие было у 17-летнего подростка. Оружие стражи порядка забрали на хранение, а подростка передали родителям.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и после примет решение о начале производства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!