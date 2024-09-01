Программа: кто виноват в аварийном состоянии дома?

В Риге еще есть дома в плохом состоянии, помимо этого, еще 179 домов в столице числятся в списке предаварийных.

Жильцов из этого дома начали переселять еще 5 лет назад, а 28 августа Рижская дума выставила дом на Виестура, 73, на продажу.

Сейчас там находится только ветеринарная клиника, которой принадлежит часть дома. Сотрудник клиники отмечает, что тут небезопасно.

"Может в любой момент все как с Maxima быть. Неизвестно, никто ничего не говорит, никто ничего не делает", - говорит он.

Сотрудник ветклиники также рассказал, что жильцы продолжают приходить в этот дом, несмотря на то, что их выселили. "Потому что им некуда деваться", - отмечает он.

Замдиректора по вопросам доступности жилья департамента жилья и среды Рижской думы Даце Зиединя рассказала:

"Учитывая, что принадлежащая самоуправлению часть здания имеет планировку общежития, а такая планировка не отвечает требованиям современного жилого помещения, самоуправление в 2019 году приняло решение о переселении жильцов дома в другие жилые помещения, находящиеся в собственности самоуправления.