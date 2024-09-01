В Риге на проспекте Виестура, 73, находится дом в аварийном состоянии. Но, несмотря на это, там продолжает работать ветеринарная клиника, а также хранятся вещи. Управлением здания занимается компания Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), а сам дом принадлежит Рижской думе. Корреспондент LSM+ Юлия Бите разбиралась, почему дом оказался в таком плачевном состоянии.
Программа: кто виноват в аварийном состоянии дома?
В Риге еще есть дома в плохом состоянии, помимо этого, еще 179 домов в столице числятся в списке предаварийных.
Жильцов из этого дома начали переселять еще 5 лет назад, а 28 августа Рижская дума выставила дом на Виестура, 73, на продажу.
Сейчас там находится только ветеринарная клиника, которой принадлежит часть дома. Сотрудник клиники отмечает, что тут небезопасно.
"Может в любой момент все как с Maxima быть. Неизвестно, никто ничего не говорит, никто ничего не делает", - говорит он.
Сотрудник ветклиники также рассказал, что жильцы продолжают приходить в этот дом, несмотря на то, что их выселили. "Потому что им некуда деваться", - отмечает он.
Замдиректора по вопросам доступности жилья департамента жилья и среды Рижской думы Даце Зиединя рассказала:
"Учитывая, что принадлежащая самоуправлению часть здания имеет планировку общежития, а такая планировка не отвечает требованиям современного жилого помещения, самоуправление в 2019 году приняло решение о переселении жильцов дома в другие жилые помещения, находящиеся в собственности самоуправления.
Так как ремонтировать принадлежащие самоуправлению жилые помещения без их полной реконструкции нецелесообразно, с тех пор, как жильцов решили переселить, капитальные вложения в такие работы, как замена окон, дверей или ремонт фасада, не производились. Тем жильцам, которые соответствовали критериям для дальнейшего получения муниципальной жилищной помощи, было предоставлено другое жилье".
В Rīgas namu pārvaldnieks о решениях думы, похоже, не совсем в курсе. Там рассказали, что общий долг дома - около 25 тысяч евро.
"Мы добросовестно выполняли поставленные перед нами задачи. Это и составление договоров, и ведение документации, и обеспечение санитарии, и дезинфекция.
Это как бороться с ветряными мельницами. Если в дом не вкладывать деньги, не делать капитальный ремонт или полную реконструкцию, то его состояние никогда не улучшится", - указал член правления Rīgas namu pārvaldnieks Мартиньш Паурс.
Он также добавил, что взносы на ремонт, которые платят собственники жилья, критически малы - за счет них нельзя сделать ремонт.
В Rīgas namu pārvaldnieks сказали, что только недавно получили заключение о том, что дом аварийный. В будущем там будет установлена металлическая дверь, чтобы никто не мог попасть внутрь.
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