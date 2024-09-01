Один из врачей, обвиняемый в смерти актера Мэттью Перри от наркотиков, отпущен судом под залог

Полиция объявила о результатах расследования смерти актера две недели назад. Оно выявило «широкую подпольную преступную сеть» поставщиков наркотиков, в огромных количествах распространявших кетамин.

Трое обвиняемых, в том числе личный помощник Перри, уже признали свою вину по обвинению в хранении наркотиков.

Кетамин — мощное обезболивающее средство — используется в лечении тяжелой депрессии, тревожного расстройства и сильных болей.

Близкие погибшего актера рассказали следователям, что Перри проходил курс инфузионной терапии кетамином, однако последний сеанс был проведен более чем за неделю до его смерти.

Согласно заключению судмедэкспертов, период полураспада кетамина в организме человека слишком короток, а потому на последствия инфузионной терапии результат посмертных анализов списать никак нельзя.

По словам проводившего экспертизу токсиколога, концентрация кетамина в организме актера была сравнима с аналогичным показателем при общей анестезии.

В обвинительном заключении, переданном в федеральный суд, подробно описана запутанная схема приобретения наркотиков, которая, по мнению обвинителей, в конечном итоге и привела к смерти актера.

Прокуроры утверждают, что помощник Перри, Кеннет Ивамаса, сотрудничал с двумя врачами, которые помогли актера получить кетамин на сумму более 50 000 долларов за несколько недель до его смерти. Правоохранители заявляют, что участники этой схемы пытались извлечь выгоду из проблем Перри с наркотиками.

На пике своей славы Перри боролся с зависимостью от обезболивающих и алкоголя и неоднократно проходил курс реабилитации. Он подробно описал свою борьбу с зависимостями в мемуарах «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь».