Соблюдая лучшие традиции, в субботу, 31 августа, группа Jumprava отметила день имени Айгара масштабным концертом Jumprava XL, на этот раз собрав поклонников группы на Большой эстраде Межапарка. Мероприятие стало самым большим концертом группы на данный момент.

Дата концерта Jumprava XL - 31 августа - была выбрана не случайно, так как этот день Айгара, который особенный для группы, так как в ее составе трое Айгаров, которые в этот раз решили отпраздновать именины масштабным концертом.

С момента основания группы в 1984 году в ее основной состав входят Айгар Граверс, Айгар Грауба, Айгар Кресла и основатель команды Айнар Ашманис.

Стоит отметить, что день Айгара - не единственный повод для торжеств, ведь в этом году Jumprava празднует свой юбилей, число которого, кстати, включено и в название концерта - Jumprava XL. XL в названии концерта означает не только масштабность предстоящего события и огромное значение песен Jumprava в латвийской культурной сфере, но и число 40, написанное римскими цифрами.

Как объясняет музыкальный журналист и исследователь Дайга Мазверсите, в 1984 году, когда бас-гитарист Айнар Ашманис стал лидером Jumprava, он объявил о довольно амбициозной цели - создать самый популярный ансамбль в Латвии, которая, с учетом ретроспективы, была реализована.