Рекордная атака дронов на Москву и еще 14 регионов. Главное на данный момент

К 11 часам утра московское управление МЧС распространило следующее сообщение о ситуации на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне: «Пожарными Москвы оперативно было локализовано возгорание. Угрозы для людей и функционирования завода нет. Открытого горения нет. Обстановка на месте спокойная» (цитата по «Интерфаксу»).

К восьми утра мэр Москвы насчитывал уже 11 сбитых беспилотников (у Минобороны на два меньше). При этом Собянин не включал в свою статистику Каширу в Подмосковье, где целью удара стала электростанция на Оке.

Эту информацию в телеграме подтвердил глава городского округа Михаил Шувалов: «Была предпринята попытка атаки тремя беспилотниками территории Каширской ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало».

Подмосковье стало девятым атакованным регионом, а восьмым была Тверская область. Региональное правительство сообщило, что пять дронов система ПВО сбила «в районе Конаково».

К этому времени в телеграм-каналах уже появились утверждения о том, что атакована не только Каширская, но Конаковская ГРЭС на Волге. Официальных комментариев по этом поводу пока не было, а Минобороны сообщило лишь об одном беспилотнике в Тверской области, а не пяти.

Конаково находится рядом с Московской областью. В Тульской области, которая также граничит с Подмосковьем, областное министерство по региональной безопасности заявило о трех сбитых дронах.