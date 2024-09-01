От 100 до 320 евро каждому: все ученики Таллинна в возрасте до 19 лет получат пособие

По прогнозу Таллиннского департамента образования, в этом году в первые классы муниципальных школ пойдут 3800 учеников. В десятые классы пойдут около 3500 учеников, что примерно на 100 учеников меньше, чем в прошлом году.

По предварительным оценкам, 9900 молодых людей будут учиться в школах на гимназической ступени. Точное количество учащихся станет известно к 10 сентября, когда школы внесут данные в информационную систему EHIS.

"Этот учебный год имеет историческое значение, так как теперь дети во всех школах и детских садах столицы будут учиться на эстонском языке. Мы гордимся всеми руководителями и учителями, благодаря которым учебный год может начаться. Педагоги проделали огромную работу, чтобы переход на эстонский язык обучения прошел успешно, – сказал вице-мэр Алексей Яшин. – Желаю учителям и родителям позитивной энергии и терпения, которые определенно понадобятся для поддержки детей на их учебном пути. Всем ученикам желаю увлекательного учебного года, полного открытий и радости".