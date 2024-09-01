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Видео Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета. Никто не выжил

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Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

На Камчатке обнаружены обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8. По предварительным данным МЧС, все находившиеся на борту люди погибли, сообщает "Медуза".

В МЧС указали, что вертолет врезался в сопку. Обломки были обнаружены с воздуха на высоте около 900 метров над уровнем моря. Место - примерно то же, откуда экипаж выходил на связь в последний раз.

В вертолете находились 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров. Рупору кремлевской пропаганды ТАСС источник в оперативных службах сообщил, что выживших в результате аварии нет.

Среди пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Они отправились на Камчатку в отпуск.

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