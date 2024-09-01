На Камчатке обнаружены обломки пропавшего накануне вертолета Ми-8. По предварительным данным МЧС, все находившиеся на борту люди погибли, сообщает "Медуза".
Видео ⟩ Обнаружены обломки пропавшего на Камчатке вертолета. Никто не выжил
В МЧС указали, что вертолет врезался в сопку. Обломки были обнаружены с воздуха на высоте около 900 метров над уровнем моря. Место - примерно то же, откуда экипаж выходил на связь в последний раз.
A Mi-8 helicopter with 22 people on board vanished in Russia’s remote Kamchatka region. Nearly 24 hours later, the wreckage was found — no survivors— NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2024
The helicopter suddenly lost contact yesterday morning, and poor visibility hampered rescue efforts. When the wreckage was… pic.twitter.com/u5ZI5E3jfw
В вертолете находились 22 человека - три члена экипажа и 19 пассажиров. Рупору кремлевской пропаганды ТАСС источник в оперативных службах сообщил, что выживших в результате аварии нет.
Среди пассажиров были финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин с женой. Они отправились на Камчатку в отпуск.
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