В Камчатском крае 30 августа пропал вертолет Ми-8. По предварительным данным, на борту находились 22 человека, сообщают российские СМИ.
На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту
Как рассказал источник "Интерфакс", вертолет совершал перелет с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку поселка Николаевка.
"В запланированное время вертолет в пункте назначения не приземлился и экипаж не вышел на связь", - указал источник агентства.
СМИ отмечают, что изначально поступила информация о том, что в самолете находится только трое членов экипажа. Вскоре после этого Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило, что в нем, возможно, находились 22 человека - трое членов экипажа и 19 пассажиров.
По информации DW, на поиски вылетел ведомственный вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
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