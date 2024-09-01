Несу ответственность, будем разбираться. За 20 лет трагедия в Беслане до конца так и не расследована

Утром 1 сентября в бесланской школе № 1 шла торжественная линейка. Террористическая группа без особых проблем добралась до города из Ингушетии и в начале десятого утра начала захват.

Журналистка «Коммерсанта» Ольга Алленова долго работала на Северном Кавказе, освещала чеченские войны, вооруженные конфликты в регионе, находилась около театрального центра на Дубровке во время его захвата. В 2019-м Алленова написала книгу «Форпост. Беслан и его заложники» — на сегодняшний день одно из самых полных документальных свидетельств о том, что происходило тогда в городе.

«До школы № 1— всего ничего. Метров 300 по прямой, может, 400, — пишет Алленова о событиях первой половины дня 1 сентября. — Вокруг нас ходят ополченцы — местные жители с повязанными тряпками на рукавах. У многих в руках оружие. Говорят, они хотели прорываться в школу, но представители власти обещали им, что с боевиками наладят диалог, выяснят, какие у них требования, и договорятся, и заложников освободят. Я не верю ни слову, потому что все это я уже слышала. Но внутри пульсирует надежда: а вдруг сейчас все будет иначе?»

Теракт в Беслане освещали пятеро журналистов немецкого издания Der Spiegel. Весной 2005-го они написали книгу «Бесланское досье», построенную на десятках рассказов бывших заложников и людей, так или иначе связанных с теми событиями.