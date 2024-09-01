"Москва буквально будет гореть": Эксперты комментируют массовую атаку украинских дронов

Как пишет Defence Express, хотя официальных подтверждений со стороны Украины пока нет, анализировать есть что. По мнению аналитиков, "у наступательной кампании открылось новое дыхание".

"Если говорить об атаках дронов, то можно смело сказать, что от сегодняшнего налета по российским станциям и нефтеперерабатывающему заводу Москва будет буквально гореть - и этому будут способствовать различные факторы", - отмечают эксперты.

Отмечается, что Московский нефтеперерабатывающий завод находится в черте российской столицы, поэтому попадание по столь важному объекту скрыть невозможно хотя мэрия говорит, что причиной пожара стал "прилет сбитого дрона в техническое помещение".

Однако пропагандисты и российские СМИ пишут, что пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе был "самой высокой степени сложности".

Сам нефтеперерабатывающий завод имеет мощность перерабатывать 11 млн тонн нефти в год. Важно то, что эта компания обеспечивает 40% бензина и 50% потребления дизельного топлива в Москве, и это основной поставщик авиатоплива для столичных аэропортов.