В Польше задержан мужчина, пять лет державший в плену женщину

30-летняя женщина с января 2019 года по прошлую неделю находилась в плену на хуторе в небольшом поселке близ города Глогув на юго-западе Польши. Местные СМИ сообщили, что женщина познакомилась с насильником через интернет.

Женщину держали в здании без отопления, воды и туалета. Подозреваемый, личность которого прокуратура не раскрывает, подвергал ее сексуальному насилию, оказывал физическое давление и унижал.

Местные СМИ сообщили, что 35-летний подозреваемый посадил женщину в сарай на семейном хуторе. Родители подозреваемого заявили, что ничего об этом не знали.

Подозреваемый был задержан после того, как во вторник отвез женщину в больницу. У нее было вывихнуто плечо и много следов от ранений. Больница сообщила в полицию о подозрительной ситуации.

Подозреваемый отрицает вину по предъявленным ему обвинениям. В случае осуждения ему грозит до 25 лет лишения свободы.

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