Несмотря на то, что до выборов в Рижскую думу еще девять месяцев, несколько партий уже начали усердно к ним готовиться, обсуждая возможных лидеров списков. Программа Латвийского телевидения De Facto выяснила потенциальных кандидатов от нескольких партий на пост мэра Риги или же круг наиболее вероятных лидеров. По крайней мере сейчас несколько кампаний выглядят построенными вокруг личности депутата Сейма Айнара Шлесерса ("Латвия на первом месте") -он сам хочет попасть в руководство думы, но нынешние депутаты обещают этого не допустить.
Шлесерс не исключает возможности претендовать на пост мэра Риги
Четыре года назад внеочередные выборы в Рижскую думу проходили в условиях, когда дума была распущена, а самоуправлением руководила временная администрация. А до этого выборы дважды проходили под знаком бывшего мэра Нила Ушакова от "Согласия": его собственная партия обещала стабильность, а оппозиция - свержение Ушакова. Нынешний мэр Риги Вилнис Кирсис из "Нового Единства", который ранее вступил в борьбу за Ригу как оппозиционер, теперь намерен постараться сохранить свое кресло, и в качестве главной угрозы он видит нередко называемого олигархом депутата Сейма Айнара Шлесерса.
"Конкуренция будет довольно жесткой, и большой вопрос будет таким - останемся ли мы последователями существующего курса или вернемся в прошлое десятилетней давности, - считает Кирсис. - Может быть, не так важно, от какой партии будет избран тот или иной депутат. Неприятнее будет, если придется сидеть в оппозиции и смотреть, как Шлесерс с Росликовым, как говорится, делают дела. Тогда будет абсолютно все равно, сидишь ли ты в оппозиции с какими-то мандатами. Это фактически будет борьба за удержание курса развития Риги".
Ранее три года занимавший пост вице-мэра Риги Кирсис сейчас уже год возглавляет в думе пеструю коалицию. Скорее всего, острая внутренняя конкуренция будет и в списке самого "Нового Единства", поскольку в нем могут стартовать как многолетние депутаты Рижской думы, так и перешедшие в партию во время этого созыва независимые депутаты, а также фракция "Код для Риги" во главе с вице-мэром Линдой Озолой и глава комитета по образованию Лайма Гейкина из "Движения "За!".
В коалиции уже больше года нет партии прежнего мэра Мартиньша Стакиса "Прогрессивные", но Кирсис утверждает, что готов закопать топор войны и после выборов сработаться и с ними. Один из самых острых критиков Кирсиса - руководитель фракции "Прогрессивных" в Рижской думе Мартиньш Коссович, который будет баллотироваться на выборах, однако кандидатом в мэры не будет. Кандидатом в мэры не станет и избранный в Европарламент Стакис, который, впрочем, будет активно участвовать в избирательной кампании.
"Я считаю, что этот человек должен уже проявить себя, что это не может быть каким-то сюрпризом. Этот человек должен доказать своей работой и до выборов, что он сможет действовать в интересах рижан честно, уверенно. Я считаю, что только такой человек может выиграть выборы, где, с одной стороны, будет фактор Шлесерса, а с другой - будут представители азартных игр, лоббистских политических интересов строителей", - говорит о потенциальном лидере списка "Прогрессивных" Коссович. Скорее всего, "Прогрессивные" выдвинут кандидатом в мэры кого-то из депутатов фракции, но окончательное решение в партии еще не принято.
Между тем призываемый многими Шлесерс подтверждает - хотя официального решения возглавляемой им партии "Латвия на первом месте" пока нет, он готов "стартовать и стать мэром Риги" после предстоящих выборов. Шлесерс уже долгое время популяризирует задуманный на Андрейсале проект люксовых жилых домов Riga Waterfront, который инвестор Объединенных Арабских Эмиратов планирует реализовать на земле, принадлежащей предприятию Шлесерса и членов семьи экс-премьера Андриса Шкеле.
Однако Шлесерс утверждает, что этот бизнес-проект и его участие в рижских выборах не связаны: "Этот проект не нуждается в поддержке со стороны самоуправления, финансовой поддержке, так как вся инфраструктура будет построена со стороны частного предприятия. То, что должен будет обеспечить город - это возможность доступа к коммуникациям. То, что определяет закон: вода, канализация и так далее. Все остальные инвестиции будет делать частное предприятие. (...) И, конечно, если будет какой-то вопрос, я проконсультируюсь с тем же KNAB и так далее, но об этом сегодня речи не идет".
В списке Шлесерса будут как опытные политики, так и новички из бизнеса. Вторым номером пойдет бывший секретарь Сейма Андрей Клементьев, подтвердил De Facto сам политик. Бывший представитель "Согласия" Клементьев теперь является членом правления партии бывшего мэра Резекне Александра Бартешевича "Вместе для Латвии" и работает помощником депутата Сейма от "Латвии на первом месте" Илзе Стобовой.
Шлесерс 15 лет назад стал вице-мэром Риги. Тогда начались годы правления Ушакова. Теперь "Согласие" второй раз подряд на рижских выборах должно будет обойтись без экс-мэра. Вероятнее всего, лидером списка на этот раз станет депутат Рижской думы Андрис Морозов, основное место работы которого сейчас, правда, в Даугавпилсе - он руководитель Даугавпилсского Олимпийского центра, принадлежащего самоуправлению вместе с Олимпийским комитетом Латвии. Версию о том, что высокое место в списке "Согласия" может занять и бывший руководитель департамента сообщения Рижской думы Эмиль Якринс, Морозов прокомментировал так: "Мы не всегда верим в то, что звучит в кулуарах, поживем - увидим. Я думаю, что господин Якринс, если он так решит, в нашей партии есть все шансы его рассмотреть. Он уважаемый человек, с политическим образованием, но такой вопрос еще не рассматривался".
На избирателя "Cогласия" может претендовать и партия "Стабильности!", возглавляемая бывшим членом "Согласия" Алексеем Росликовым. Депутат Сейма Росликов сам будет в рижском списке. Скорее всего, будут баллотироваться и бывшие депутаты Сейма, недавно принятые в ряды партии Николай Кабанов и Яков Плинер. Плинер на данный момент является единственным представителем "Стабильности!" в Рижской думе. Из сказанного им еще в середине августа было понятно, что обсуждаемое в кулуарах возможное сотрудничество Росликова с партией Юлии Степаненко "Суверенная власть" не состоится.
"Может быть, следовало бы одинаково мыслящим объединиться, но как у латыша лучшее блюдо - съесть другого латыша, так и у представителей других национальностей. Пусть лидеры обсуждают этот вопрос, я бы был за, но я не думаю, что партии-конкуренты объединятся", - заявил Плинер в интервью De Facto.
Национальное объединение (Нацобъединение) и Латвийское объединение регионов (ЛОР), которые сейчас делят в думе помещения одной фракции, на новых выборах стартуют разными списками. ЛОР теперь входит в "Объединенный список", который оценивает нескольких возможных кандидатов в мэры. Среди них три депутата Сейма: Андрис Кулбергс, Дидзис Шмитс и Марис Спринджукс.
А Нацобъединение, которому этим летом решением KNAB на год приостановлена выплата государственного финансирования, первым номером, скорее всего, выдвинет вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса.
"У нас уже есть список из примерно 60 человек, которые готовы баллотироваться на выборы в Рижскую думу, что показывает нашу готовность. Да, конечно, понимаю, что вопрос и в финансах, на данный момент я сразу могу сказать, что не будет так, что не будет совсем денег у Нацобъединения, но будет немного. И никогда Нацобъединение не выделялось большими средствами в кампаниях. Наших избирателей укрепляет именно национальная идентичность и латышские идеи", - рассказал Ратниекс.
Среди кандидатов Нацобъединения в Риге, скорее всего, будет бывший журналист и бывший депутат Европарламента Ансис Пуполс, имеющий обширный опыт привлечения финансирования для своих документальных фильмов. De Facto известно, что у Пуполса, который изначально хотел претендовать даже на пост кандидата в мэры, до сих пор есть амбиции на высокое место и его поддерживает фланг партии, связанный с мэром Огре Эгилом Хелманисом.
На этот раз отдельно стартует и входящая в коалицию Кирсиса партия "Для развития Латвии", которая четыре года назад участвовала в выборах в Рижскую думу вместе с Движением "За!" и "Прогрессивными". Один из неформальных лидеров партии Эдгар Яунупс в июне в ночь выборов в Европарламент De Facto заявил, что если для партии выборы будут успешными, то и в будущем "Для развития Латвии" должна укрепить свою идентичность.
"Я лично не исключаю возможность баллотироваться через год. Время покажет. Какое-то время я не баллотировался на выборах, неоднократно баллотировался, в том числе в Рижскую думу и также был избран. Поэтому - время покажет, но я бы окончательно этогоне исключал", - заявил Яунупс в июне. Кандидатом в мэры он, скорее всего, не будет. Наиболее вероятным претендентом на этот пост является его друг, нынешний руководитель партии, бывший министр защиты среды и регионального развития Юрис Пуце. В верхней части списка планируется поставить и других бывших министров: бывшего представителя Новой консервативной партии Аниту Муйжниеце и Вячеслава Домбровского.
Из нынешних партнеров Кирсиса в думе самые большие интриги обвивали партию "Честь служить Риге", представителей небольшой фракции которой "тянут на свои стороны" разные партии.
"Я думаю, что во фракции "Честь служить Риге" очень большая свобода. Во всяком случае, каждый из нас в какой-то степени отличается, мы также уважаем, если у нас разные мнения, и иногда это и появляется в ходе голосования. И я думаю, что мы в этом смысле демократы с очень большой амплитудой взглядов. Ну как все это закончится - тогда посмотрим", - прокомментировал это De Facto депутат думской фракции "Честь служить Риге" Айнар Баштикс.
Однако в конце концов партия на этой неделе проголосовала за участие на выборах в едином списке вместе с Союзом зеленых и крестьян (СЗК), сделав его лидером главу "Честь служить Риге", депутата Сейма и бывшего мэра Риги Олега Бурова. Между тем, De Facto известно, что СЗК в социологических опросах этим летом измерял и шансы другого кандидата. Это бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич, который несколько лет назад пытался попасть в Рижскую думу от "Зеленой партии". Связанный с фармацевтическим бизнесом коллекционер искусства Белевич написал заявление о вступлении в Крестьянский союз Латвии. Правление рассмотрит его в сентябре, но весьма вероятно, что у Белевича будет второй номер в списке.
De Facto известно, что близость выборов в Риге заставила активизироваться и работающую в медиа-бизнесе Анастасию Удалову, которая недавно вместе со специалистом по общественным отношениям и зятем бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса Янисом Аустриньшем пришла на некое собрание в помещениях Министерства экономики, в котором участвовали и другие министры СЗК. De Facto располагает информацией о том, что разговор коснулся избирательной кампании Рижской думы, и со стороны Удаловой пришла идея пригласить в список людей или даже потенциальных лидеров, например, руководителя Ghetto Games Раймонда Элбакяна.
Участники встречи, например, министр экономики и председатель правления СЗК Виктор Валайнис, призывают ее значение не преувеличивать: "Ну, многие люди, конечно, как это и есть в политическом процессе, очень многие известные люди в Латвии проявляют желание или от их имени кто-то проявляет желание, что они так или иначе могут быть потенциальными кандидатами. Но это нормальный политический процесс, так было всегда и в этот раз тоже так происходит".
В свою очередь, владелица Mediju nams Удалова ответила De Facto, что встречалась, чтобы обсудить возможное сотрудничество в будущем, поскольку СЗК был рекламодателем и до сих пор и может быть и на следующих выборах. "Заодно обменялись мнениями по экономике", - утверждает Удалова.
По мнению De Facto, не исключено, что в борьбу за Ригу могут вступить и совершенно новые партии. В отличие от Сейма, в выборах самоуправлений могут участвовать и партии, учрежденные менее года до дня выборов.
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