Шлесерс не исключает возможности претендовать на пост мэра Риги

Между тем призываемый многими Шлесерс подтверждает - хотя официального решения возглавляемой им партии "Латвия на первом месте" пока нет, он готов "стартовать и стать мэром Риги" после предстоящих выборов. Шлесерс уже долгое время популяризирует задуманный на Андрейсале проект люксовых жилых домов Riga Waterfront, который инвестор Объединенных Арабских Эмиратов планирует реализовать на земле, принадлежащей предприятию Шлесерса и членов семьи экс-премьера Андриса Шкеле.

Однако Шлесерс утверждает, что этот бизнес-проект и его участие в рижских выборах не связаны: "Этот проект не нуждается в поддержке со стороны самоуправления, финансовой поддержке, так как вся инфраструктура будет построена со стороны частного предприятия. То, что должен будет обеспечить город - это возможность доступа к коммуникациям. То, что определяет закон: вода, канализация и так далее. Все остальные инвестиции будет делать частное предприятие. (...) И, конечно, если будет какой-то вопрос, я проконсультируюсь с тем же KNAB и так далее, но об этом сегодня речи не идет".

В списке Шлесерса будут как опытные политики, так и новички из бизнеса. Вторым номером пойдет бывший секретарь Сейма Андрей Клементьев, подтвердил De Facto сам политик. Бывший представитель "Согласия" Клементьев теперь является членом правления партии бывшего мэра Резекне Александра Бартешевича "Вместе для Латвии" и работает помощником депутата Сейма от "Латвии на первом месте" Илзе Стобовой.