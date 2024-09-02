Израильская федерация профсоюзов Гистадрут объявила о проведении в стране всеобщей забастовки в понедельник с требованием освободить заложников, которых удерживает группировка ХАМАС в секторе Газа.
Израильский профсоюз объявил всеобщую забастовку с требованием вернуть заложников из плена ХАМАС
Председатель профсоюза Арнон Бар-Давид заявил, что соглашение об освобождении заложников «важнее всего остального».
«Евреев убивают в туннелях Газы. Это невозможно осознать и нужно остановить», — заявил он на пресс-конференции в Тель-Авиве после встречи с Форумом заложников и пропавших без вести (организация объединяет родственников израильтян, захваченных в плен после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года).
Забастовка начнется в 6 утра и продлится в течение всего дня. С 8 утра будет закрыт международный аэропорт «Бен-Гурион».
Бар-Давид заявил, что решения о дальнейших действиях будут приняты позже.
«Вместо сделки [об освобождении заложников] мы получаем мешки с трупами», — добавил он.
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Гистадрут начитывает около 800 тысяч членов.
Решение о проведении забастовки было принято вскоре после того, как израильские военные обнаружили тела шести заложников в секторе Газа.
В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что тела погибших были обнаружены в субботу в подземном туннеле в районе Рафаха на юге анклава.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сказал, что, по предварительной оценке, они были «жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы сумели до них добраться».
Форум семей заложников заявил, что все шестеро израильтян были «убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС».
«Задержка с подписанием сделки привела к их гибели и гибели многих других заложников», — говорится в нем.
На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается все большее давление с целью достижения соглашения о возвращении оставшихся заложников.
Нетаньяху заявил, что намерен заключить соглашение, но «тот, кто убивает заложников, не хочет сделки».
В воскресенье вечером тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, требуя прекращения огня и освобождения заложников.
Неясно, сколько заложников осталось в Газе. В ходе беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС похитили более 250 человек и убили 1200 человек на израильской территории.
Израиль в ответ начал масштабную операцию в секторе Газа и пообещал уничтожить ХАМАС. По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, с 7 октября там было убито более 40 тысяч человек.