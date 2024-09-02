Израильский профсоюз объявил всеобщую забастовку с требованием вернуть заложников из плена ХАМАС

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сказал, что, по предварительной оценке, они были «жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы сумели до них добраться».

Форум семей заложников заявил, что все шестеро израильтян были «убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС».

«Задержка с подписанием сделки привела к их гибели и гибели многих других заложников», — говорится в нем.

Похороны одного из погибших заложников Александра Лобанова Фото: AFP

На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается все большее давление с целью достижения соглашения о возвращении оставшихся заложников.

Нетаньяху заявил, что намерен заключить соглашение, но «тот, кто убивает заложников, не хочет сделки».

В воскресенье вечером тысячи людей вышли на улицы Тель-Авива и Иерусалима, требуя прекращения огня и освобождения заложников.

Неясно, сколько заложников осталось в Газе. В ходе беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС похитили более 250 человек и убили 1200 человек на израильской территории.

Израиль в ответ начал масштабную операцию в секторе Газа и пообещал уничтожить ХАМАС. По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, с 7 октября там было убито более 40 тысяч человек.