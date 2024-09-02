Фото День знаний 2024 в Латвии: главное

Она пожелала ученикам и студентам "укреплять в себе истинные ценности" и развивать таланты и навыки, которые они смогут использовать в своем будущем и на благо Латвии. "Пусть этот учебный год принесет новые приключения, развивающие личность, и дружбу, которая сохранится на всю жизнь", - сказала политик.

Родителям премьер-министр пожелала, чтобы их дети были уверены в своих силах, а также напомнила о необходимости эмоциональной и практической поддержки детей.

"В новом учебном году пусть у каждого будет возможность развиваться и чувствовать себя частью общества в среде, где мы отдаем друг другу лучшее", - указала Силиня.

Чакша призывает обеспечить качественное образование для всех детей в новом учебном году

Для всех детей в Латвии нет ничего важнее доступности качественного образования, которое открывает наилучшие возможности для развития способностей, приобретения знаний и навыков, необходимых для жизни и работы, заявила министр образования Анда Чакша в своем приветствии к учителям, руководителям школ и управлениям образования по случаю начала нового учебного года.

Министр образования и науки Анда Чакша Фото: Edijs Pālens/LETA

Одинаково важно, чтобы в каждой школе были созданы наилучшие возможности - как для детей, которые хорошо успевают по предмету, так и для тех, кому приходится больше трудиться. "А результат зависит от всех - учителей, директоров школ, администрации по образованию, местных властей и национальных органов управления образованием", - отметила Чакша.