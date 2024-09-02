Фото День знаний 2024 в Латвии: главное

В новом учебном году в 481 муниципальном и 75 частных учебных заведениях в 1-12-х классах будут учиться 224 322 ученика, сообщает Министерство образования и науки (IZM). RUS TVNET собирает главное о Дне знаний в этом году.
В том числе 20 657 учеников начнут обучение в 1-м классе. Количество учащихся может быть уточнено после того, как школы внесут информацию в Государственную информационную систему образования (VISC).
В 2024/2025 учебном году в муниципальных и частных образовательных учреждениях будут работать 25 879 учителей.
В этом году свои двери откроют 197 средних школ и 30 государственных гимназий. Это на четыре учебных заведения меньше, чем в прошлом году. Сократилось и количество муниципальных основных школ: всего в этом году откроют свои двери 224 основные школы, что на 30 меньше, чем в 2023/2024 учебном году.
Галерея: День знаний в Риге
Количество начальных школ также сократилось на семь - до 29 в этом году, в то время как количество специальных учебных заведений уменьшилось на два - до 37.
По предварительным данным Министерства образования и науки, количество учащихся в профессиональных учебных заведениях в этом году останется на прежнем уровне: около 28 000 учащихся будут обучаться в 53 профессиональных учебных заведениях. Около 10 000 из них начнут обучение на первом курсе.
В первый день нового учебного года общественный транспорт в Риге будет бесплатным