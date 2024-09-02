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Фото День знаний 2024 в Латвии: главное

День знаний в Риге Фото: Pauls Zvirbulis /TVNET GRUPA
Обновлено 2 сентября 2024, 11:22
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В новом учебном году в 481 муниципальном и 75 частных учебных заведениях в 1-12-х классах будут учиться 224 322 ученика, сообщает Министерство образования и науки (IZM). RUS TVNET собирает главное о Дне знаний в этом году.

В том числе 20 657 учеников начнут обучение в 1-м классе. Количество учащихся может быть уточнено после того, как школы внесут информацию в Государственную информационную систему образования (VISC).

В 2024/2025 учебном году в муниципальных и частных образовательных учреждениях будут работать 25 879 учителей.

В этом году свои двери откроют 197 средних школ и 30 государственных гимназий. Это на четыре учебных заведения меньше, чем в прошлом году. Сократилось и количество муниципальных основных школ: всего в этом году откроют свои двери 224 основные школы, что на 30 меньше, чем в 2023/2024 учебном году.

Галерея: День знаний в Риге

Количество начальных школ также сократилось на семь - до 29 в этом году, в то время как количество специальных учебных заведений уменьшилось на два - до 37.

По предварительным данным Министерства образования и науки, количество учащихся в профессиональных учебных заведениях в этом году останется на прежнем уровне: около 28 000 учащихся будут обучаться в 53 профессиональных учебных заведениях. Около 10 000 из них начнут обучение на первом курсе.

В первый день нового учебного года общественный транспорт в Риге будет бесплатным

Сегодня, в первый день учебного года, общественный транспорт в Риге будет бесплатным, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

В связи с возобновлением школьных занятий самоуправление призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными к детям, возвращающимся в город после летних каникул. Перед школой родителям стоило бы обсудить со своими детьми правила безопасности на дорогах и напомнить им о необходимости безопасного поведения на улицах.

Галерея: Празднование Дня знаний Рижского государственного техникума у памятника Свободы

Самоуправление также призывает тех, кто ежедневно пользуется велосипедами и электросамокатами, быть особенно внимательными, поскольку дети, как правило, очень активны и непредсказуемо меняют траекторию движения.

Также дума напоминает, что до поздней осени на улицах Риги будут продолжаться строительные работы.

Несколько школ получили письма с угрозами

В первый день нового учебного года, 2 сентября, несколько школ получили электронные письма с "угрозами низкой степени риска", сообщил глава Госполиции Арманд Рукс в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Незадолго до 8 часов поступила информация из нескольких учебных заведений, которые получили электронные письма с угрозами на русском языке. Было разослано более 200 электронных писем с угрозами взрыва - это электронные письма с "угрозами низкой степени риска", пояснил Рукс.

Государственная полиция в общении с образовательными учреждениями информирует об алгоритмах действий при возникновении подобных ситуаций. Сообщения об угрозах поступили в школы во всех краях.

11 учебных заведений реорганизованы или ликвидированы

В новом учебном году реорганизованы или ликвидированы 11 учебных заведений, сообщается на сайте Министерства образования и науки (IZM).

Принято четыре решения об изменении уровня образования в учебных заведениях. Начальная школа "Земите" в Тукумском крае преобразована в дошкольное образовательное учреждение "Земите", а Церская основная школа - в Церскую начальную школу. Начальная школа Пурес реорганизована путем упразднения структурного подразделения в Яунсати.

Также принято решение об изменении уровня образования в Рижской средней школе № 75. С этого учебного года изменились названия и других рижских школ. Например, Рижская средняя школа № 41 теперь будет Рижской средней школой имени Яниса Штейнхауэра, Пушкинский лицей переименован в Рижский лицей имени Броце, а Рижская средняя школа № 93 - в Дарзциемскую среднюю школу.

Шесть учебных заведений не откроют свои двери в день начала нового учебного года. В Цесисском крае Лигатненское дошкольное образовательное учреждение присоединено к Средней школе молодых лидеров, Спарская основная школа присоединена к Райскумской основной школе имени Александра Биезиньша, а Сталбская основная школа ликвидирована с разделением учреждения и его структурных подразделений между двумя другими учреждениями.

Дошкольное учреждение "Рукиши" в Добельском крае присоединено к Бенской основной школе, а детский сад "Гайсминя" в Южнокурземском крае - к детскому саду "Дзирнавиняс".

В этом году в День знаний впервые откроет свои двери рижское дошкольное образовательное учреждение "Аусеклитис".

Президент и премьер-министр примут участие в мероприятиях Дня знаний в Риге и Саласпилсе

Президент Латвии Эдгар Ринкевич принимает участие в мероприятиях Дня знаний в Риге, а премьер-министр Эвика Силиня - в Саласпилсе, свидетельствует график работы должностных лиц.

Галерея: День знаний в Риге

Ринкевич принял участие в торжественной линейке в Рижской 72-й средней школе в 10:00. В 11:00 президент примет участие в торжественном мероприятии в Рижской Украинской средней школе, а в 13:00 - в Рижской средней школе-развивающем центре Страздумуйжа.

В 9:00 премьер-министр приняла участие в мероприятии, посвященном Дню знаний, в Саласпилсской средней школе №1. В 10:00 Силиня примет участие в мероприятии Дня знаний в Саласпилсской основной школе.

Силиня: знания и навыки - ключ к успеху

Знания и навыки - это главный ключ к успеху, заявила Силиня, поздравляя учителей, учеников, студентов и родителей Латвии с началом нового учебного года.

"Знания и навыки, развитие своего потенциала, предприимчивость и творчество - это залог успеха для человека, общества и страны, поэтому образование играет огромную роль", - сказала она.

Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Премьер-министр пожелала учителям удовлетворения от признания их труда и "счастья в том, чтобы вдохновлять и мотивировать своих учеников на достижение все более высоких результатов в учебе и в жизни". "Вклад педагогов не только формирует академические знания детей и молодых людей, но и помогает развивать их характер и жизненные навыки. Спасибо вам за этот упорный труд и вклад в развитие Латвии", - сказала Силиня.

Она пожелала ученикам и студентам "укреплять в себе истинные ценности" и развивать таланты и навыки, которые они смогут использовать в своем будущем и на благо Латвии. "Пусть этот учебный год принесет новые приключения, развивающие личность, и дружбу, которая сохранится на всю жизнь", - сказала политик.

Родителям премьер-министр пожелала, чтобы их дети были уверены в своих силах, а также напомнила о необходимости эмоциональной и практической поддержки детей.

"В новом учебном году пусть у каждого будет возможность развиваться и чувствовать себя частью общества в среде, где мы отдаем друг другу лучшее", - указала Силиня.

Чакша призывает обеспечить качественное образование для всех детей в новом учебном году

Для всех детей в Латвии нет ничего важнее доступности качественного образования, которое открывает наилучшие возможности для развития способностей, приобретения знаний и навыков, необходимых для жизни и работы, заявила министр образования Анда Чакша в своем приветствии к учителям, руководителям школ и управлениям образования по случаю начала нового учебного года.

Министр образования и науки Анда Чакша
Министр образования и науки Анда Чакша Фото: Edijs Pālens/LETA

Одинаково важно, чтобы в каждой школе были созданы наилучшие возможности - как для детей, которые хорошо успевают по предмету, так и для тех, кому приходится больше трудиться. "А результат зависит от всех - учителей, директоров школ, администрации по образованию, местных властей и национальных органов управления образованием", - отметила Чакша.

Она считает, что радость от встречи друг с другом, умение говорить и быть услышанным, взаимное уважение и сотрудничество между учителями, учениками и родителями, диалог и обмен опытом между учителями разных поколений - это путь к высокому качеству образования. "Это то, что мы можем сделать все вместе, выполняя свою работу с ощущением миссии. Давайте замечать и ценить успехи друг друга и иметь смелость говорить добрые слова", - призвала министр.

Чакша напомнила, что хороший учитель может вдохновить учеников на учебу на всю оставшуюся жизнь, создав неистребимый интерес к предмету и связанной с ним сферой жизни. В этой области государственная политика должна предпринять ряд шагов, которые напрямую связаны с долгожданной стабильностью в сфере образования и повышением престижа учителей. Эти шаги уже известны: программа повышения заработной платы учителей и новая модель финансирования школ через государственные дотации самоуправлениям, которая будет более справедливой и ориентированной на качество образования.

Министр поблагодарила всех, кто работает в системе образования - учителей, директоров школ, органы управления образованием. "Я хотела бы подчеркнуть, что Министерство образования открыто для сотрудничества. Мы выслушаем и поможем, потому что у нас есть общая цель - будущее нашей страны, лучшие возможности для наших детей. Это будущее в наших руках, - обещает Чакша. - От результатов нашей совместной работы будет зависеть, сможет ли Латвия развивать экономику, основанную на инновациях, высоких технологиях и знаниях. Это развитие, которое обеспечит будущее процветание каждого жителя Латвии".

Пусть каждый день нового учебного года начинается с уверенности в том, что мы сможем достичь поставленных целей, пожелала министр образования и науки. Она также сердечно поздравила всех учеников и родителей с началом нового учебного года.

В восточных районах страны пройдут кратковременные дожди

В понедельник, 2 сентября, в восточной части Латвии пройдут кратковременные дожди и возможны грозы, а утром небольшие дождевые облака ожидаются и в Курземе, прогнозируют синоптики.

В западной части страны день будет довольно солнечным, на востоке ожидается больше облаков. Будет дуть легкий ветерок.

Температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов.

В Риге осадков не ожидается, а солнце будет лишь изредка заслоняться облаками. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха достигнет +22 градусов.

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