Несколько школ получили письма с угрозами

Незадолго до 8 часов поступила информация из нескольких учебных заведений, которые получили электронные письма с угрозами на русском языке. Было разослано более 200 электронных писем с угрозами взрыва - это электронные письма с "угрозами низкой степени риска", пояснил Рукс.

Государственная полиция в общении с образовательными учреждениями информирует об алгоритмах действий при возникновении подобных ситуаций. Сообщения об угрозах поступили в школы во всех краях.

Подобные ситуации имели место и прошлой осенью, когда многие школы получили электронные письма с угрозами. Рукс подчеркнул, что это была гибридная атака, организованная "не в нашей стране". В настоящее время устанавливается, из какой страны была осуществлена ​​атака.

Рукс призвал не паниковать и заявил, что необходимости эвакуации нет, поскольку реальной угрозы нет, и дети могут идти в школу.

Кроме того, Рукс подчеркнул, что начало нового учебного года каждый год - это еще и вопрос безопасности. Родители должны обсуждать со своими детьми различные вопросы безопасности, в том числе на дороге и в виртуальной среде.

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