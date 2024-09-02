Видео Россия обстреляла детский дом в Сумах. Пострадали 18 человек, в том числе дети

"Прокуратурой Сумского района проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

1 сентября около 20:50 Россия нанесла ракетный удар по жилому району города Сумы. Ракета попала в детский дом, окруженный многоэтажками. На тот момент детей в учреждении не было, сообщили в прокуратуре.

При этом, однако, пострадали 18 жителей окрестных домов, в том числе три мальчика (семи, девяти и 13 лет), три девочки (семи, 15 и 17 лет), девять женщин и трое мужчин.

Также пострадали шесть многоэтажек и Детский центр социально-психологической реабилитации Сумского района.

❗️A 7-year-old boy and a 13-year-old girl are among the victims as Russians have just bombed a center for psychological rehabilitation of children and an orphanage in the city of Sumy.



Ukraine is forbidden by it's allies from striking the Russian airfieilds and launchers where… pic.twitter.com/bGRTBvSDbx — KyivPost (@KyivPost) September 1, 2024

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