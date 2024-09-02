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Видео Россия обстреляла детский дом в Сумах. Пострадали 18 человек, в том числе дети

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Россия обстреляла детский дом в Сумах
Россия обстреляла детский дом в Сумах Фото: Ekrānuzņēmums no video

Россия нанесла ракетный удар по детскому реабилитационному центру в украинском городе Сумы, в результате чего пострадали 18 человек, сообщила прокуратура.

"Прокуратурой Сумского района проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.

1 сентября около 20:50 Россия нанесла ракетный удар по жилому району города Сумы. Ракета попала в детский дом, окруженный многоэтажками. На тот момент детей в учреждении не было, сообщили в прокуратуре.

При этом, однако, пострадали 18 жителей окрестных домов, в том числе три мальчика (семи, девяти и 13 лет), три девочки (семи, 15 и 17 лет), девять женщин и трое мужчин.

Также пострадали шесть многоэтажек и Детский центр социально-психологической реабилитации Сумского района.

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