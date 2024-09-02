Видео Пожилой водитель сбил трех несовершеннолетних на "зебре" в Елгаве

30 августа незадолго до 12:00 в Елгаве по улице Ригас в направлении от Калнциемского шоссе в сторону улицы Скауту ехал мужчина 1948 года рождения на автомобиле Opel. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил трех несовершеннолетних мальчиков.

Все трое ребят получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия.

В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Видео: Момент ДТП

Среди пострадавших - два пешехода и четыре велосипедиста.

Всего за день в стране было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия.

За день полиция выявила 382 административных правонарушения на дорогах, в том числе 195 нарушений скоростного режима и один случай агрессивного вождения.

Задержаны восемь пьяных водителей и один в состоянии наркотического опьянения, заведено четыре уголовных дела.

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