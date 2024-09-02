В социальных сетях распространилось видео, на котором на пешеходном переходе в Елгаве автомобиль сбивает людей. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Внимание!
Видео ⟩ Пожилой водитель сбил трех несовершеннолетних на "зебре" в Елгаве
30 августа незадолго до 12:00 в Елгаве по улице Ригас в направлении от Калнциемского шоссе в сторону улицы Скауту ехал мужчина 1948 года рождения на автомобиле Opel. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил трех несовершеннолетних мальчиков.
Все трое ребят получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. В Госполиции выясняют обстоятельства происшествия.
В минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 18 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Видео: Момент ДТП
Среди пострадавших - два пешехода и четыре велосипедиста.
Всего за день в стране было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия.
За день полиция выявила 382 административных правонарушения на дорогах, в том числе 195 нарушений скоростного режима и один случай агрессивного вождения.
Задержаны восемь пьяных водителей и один в состоянии наркотического опьянения, заведено четыре уголовных дела.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!