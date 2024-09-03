Что означает для Германии успех АдГ на земельных выборах

Например, в работе судебной системе. В Тюрингии она сейчас переживает потрясения в связи с огромным числом судей, выходящих на пенсию. Благодаря блокирующему меньшинству АдГ может затормозить назначение судей в земельный конституционный суд или заблокировать важную работу комитета по отбору судей и, таким образом, их назначение на пожизненный срок.

Бьёрн Хёкке еще до выборов ясно дал понять, что думает о немецкой судебной системе. После того как его дважды признали виновным в использовании нацистских лозунгов во время предвыборной кампании, Хёкке в июле 2024 года так ответил в своих аккаунтах в соцсетях: "Мы не будем с этим мириться". Он назвал независимые судебные решения "политическими" и попытался дискредитировать демократическую систему юстиции: "Вот каков на вкус произвол. У меня больше нет ощущения, что я живу в функционирующем правовом государстве".

Являясь самой сильной политической силой в Тюрингии, AдГ, согласно сложившемуся парламентскому обычаю, получит также право поставить своего представителя на формально высший пост в федеральной земле - председателя ландтага. Эта должность малозаметна, но занимающий ее может оказывать далекоидущее влияние: глава ландтага организует выборы премьер-министра, может назначать и увольнять госслужащих. Он также может отказаться подписывать важные законодательные акты и тем самым формально препятствовать их вступлению в силу.

В случае АдГ речь идет не только о парламентской партии