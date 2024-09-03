Это говорит о том, что его приоритеты направлены скорее на достижение своих целей в Украине, продолжение завоевания территорий в Донбассе и других регионах Украины, но не для того, чтобы вернуть себе территорию России, сделал оценку Пуданс.

"Нет давления со стороны общества, со стороны оппозиции, со стороны окружающих. Он не чувствует угрозы со стороны своего режима", - подчеркнул Пуданс.

Он заявил, что кто-то в России должен взять на себя инициативу противодействия происходящему, иначе продолжатся только протесты на "кухнях", тогда как внешне будет казаться, что население согласно со всем происходящим.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Сужском районе, а затем начав стремительное наступление и на сопредельных территориях.

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