Наиболее распространенные ошибки при приеме обезболивающих

Забывать принимать лекарства в одно и то же время

Пациенты сами признаются, что часто принимают лекарства по собственному разумению, а не по назначению врача. Самая распространенная ошибка - забыть принять таблетку в назначенное время, а затем пропустить или удвоить дозу.

Как легче помнить? "Вы можете купить коробочки для таблеток с днями недели или создать особый режим приема лекарства, как, например, чистка зубов по утрам. Другим помогает напоминание на телефоне. Важно принимать рецептурные и безрецептурные лекарства в одно и то же время каждый день, - говорит фармацевт. - Если вы забыли или запутались, вы, конечно, можете обратиться за помощью к фармацевтам в аптеках".

Помните! Неправильный и самостоятельный прием лекарств может привести к повреждению печени, почек, а в более тяжелых случаях даже вызвать внутреннее кровотечение.