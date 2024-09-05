Известно, что правильное применение лекарства - важнейший шаг к восстановлению здоровья, однако фармацевты часто слышат от покупателей: "Спасибо, консультация по применению конкретного лекарства не нужна". Почему важно все равно консультироваться, даже если вы думаете, что знаете все, расскажет помощник фармацевта Apotheka Агнесе Юрса.
Наиболее распространенные ошибки при приеме обезболивающих
Откуда такое легкомысленное отношение покупателей? Почему важно это знать?
Причины могут быть самыми разными, например, ошибочное мнение, что безрецептурные препараты, такие как обезболивающие, - это все, что нужно, и что условия их применения не требуют особого внимания. "Люди также склонны ошибочно полагать, что конкретное лекарство используется уже много лет, поэтому повторная информация не требуется. Но часто в ходе беседы выясняется, что были забыты очень важные детали, такие как совместимость с другими лекарствами или регулярность применения. Именно от таких деталей зависит желаемый эффект и хорошее самочувствие от лекарств. Кроме того, неправильное применение лекарств может не только не принести результата, но и вызвать нежелательные и даже опасные побочные эффекты", - объясняет фармацевт Apotheka Агнесе Юрса.
Самые распространенные ошибки при приеме лекарств
Не уточнять, для чего предназначено конкретное лекарство
Всегда важно обсудить, для чего именно назначено лекарство. Это особенно важно, если врач назначил несколько. "Аналогично, если лекарство предназначено для другого человека - ребенка, беременной женщины, кормящей матери или пожилого человека, - важно сообщить об этом фармацевту, поскольку в каждом случае будет уместна своя форма и дозировка", - объясняет помощник фармацевта.
Забывать принимать лекарства в одно и то же время
Пациенты сами признаются, что часто принимают лекарства по собственному разумению, а не по назначению врача. Самая распространенная ошибка - забыть принять таблетку в назначенное время, а затем пропустить или удвоить дозу.
Как легче помнить? "Вы можете купить коробочки для таблеток с днями недели или создать особый режим приема лекарства, как, например, чистка зубов по утрам. Другим помогает напоминание на телефоне. Важно принимать рецептурные и безрецептурные лекарства в одно и то же время каждый день, - говорит фармацевт. - Если вы забыли или запутались, вы, конечно, можете обратиться за помощью к фармацевтам в аптеках".
Помните! Неправильный и самостоятельный прием лекарств может привести к повреждению печени, почек, а в более тяжелых случаях даже вызвать внутреннее кровотечение.
"Если вы должны принимать лекарство один раз в день, то принимайте его в одно и то же время каждый день с разницей в 24 часа. Если два раза в день, то через 12 часов; если три раза в день, то каждые восемь часов". Конечно, бывают исключения, например, если стимулирующий эффект препарата означает, что его следует принимать в первой половине дня. В этом случае 12-часовой интервал отменяется, но лекарство нужно принимать утром и в полдень. Вот почему важно прислушиваться к рекомендациям фармацевта по каждому препарату", - говорит Агнесе Юрса, помощник фармацевта.
Не соблюдать правильную продолжительность приема лекарства
Есть лекарства, которые принимаются одноразово, например, обезболивающее при головной боли, а есть те, которые имеют определенный курс лечения. Дозу антибиотиков и курс лечения определяет врач, исходя из тяжести заболевания. "Очень важно не превышать дозировку лекарства, указанную в инструкции или назначенную врачом. В зависимости от состава лекарства не рекомендуется принимать обезболивающие средства более 10-14 дней. Комбинированные препараты - до 10 дней, а монопрепараты (парацетамол, ибуметин, ибупрофен) - до двух недель", - говорит Агнесе Юрса.
Помните! Прекращая прием лекарства раньше положенного времени, вы рискуете вызвать резистентность организма, что может привести к тому, что в следующий раз оно не подействует.
Делить таблетку на части. Принимать дозировку лекарства по своему усмотрению
"Если врач или фармацевт не велел вам разделить таблетку, не стоит делать это самостоятельно. Таблетки, которые можно делить, обычно имеют разделительную линию, но если таблетка имеет оболочку, ее не следует жевать, дробить или раскалывать, поскольку оболочка выполняет важную функцию маскировки неприятного вкуса и защиты полости рта, зубов и пищеварительного тракта от раздражающих факторов. Не следует также измельчать таблетки длительного действия, поскольку соответствующая оболочка обеспечивает поступление активного вещества в организм в течение всего дня. Если таблетку необходимо рассосать, например, таблетку от боли в горле, то не пейте и не ешьте как минимум в течение часа после приема, чтобы лекарство успело подействовать", - говорит помощник фармацевта о последствиях самостоятельного деления таблетки.
Однако если дозу все же необходимо разделить, вы можете попросить у фармацевта таблетки с разделительной полоской или специальный нож для разрезания таблеток, доступный в аптеках.
Игнорировать приемы пищи и лекарств
Лекарства бывают разные, и правила их приема тоже отличаются. Некоторые лекарства лучше принимать натощак, а другие - только с едой. Об этом вы можете смело проконсультироваться с фармацевтом.
· Прием лекарства перед едой означает, что его следует принимать минимум за 30 минут до еды.
Наиболее распространенными препаратами, принимаемыми перед едой, являются средства, снижающие кислотность желудка, аналоги гормонов щитовидной железы и слабительные средства.
· Прием лекарства после еды означает, что его следует принимать не менее чем через 30 минут после еды. Обезболивающие следует принимать после еды, так как это уменьшает их раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт.
· Если лекарство нужно принимать вместе с пищей, его следует принимать во время или сразу после еды. Чаще всего таким образом принимают витамины.
· На пустой желудок означает за час-два до приема пищи. Если лекарство не имеет конкретных рекомендаций по применению во время еды, считается, что его лучше всего принимать за 30 минут до еды.
· Также следует обратить внимание на то, в какое время следует принимать лекарство - утром, вечером или в полдень. Например, мочегонные средства лучше принимать утром, так как вечером они могут нарушить сон, а тонизирующие препараты могут вызвать бессонницу, если принимать их вечером.
Алкоголь и лекарства
Недопустимо употребление многих лекарственных средств вместе с алкогольными напитками. Кроме того, сочетание даже очень небольшой дозы алкоголя и медикаментов иногда может иметь непредсказуемые последствия. Не будьте легкомысленными!
Помните! Всегда консультируйтесь с врачом, медицинским работником или фармацевтом по поводу безопасного использования лекарств!
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka