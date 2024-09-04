В Пурвциемсе мужчина украл у ребенка телефон

28 июля в полицию поступило заявление о краже мобильного телефона и попытке такой кражи. На видеоплатфоме TikTok появилась видеозапись произошедшего.

Инцидент произошел в рижском районе Пурвциемс. Мужчина на велосипеде подъехал к жилому дому, возле которого сидели трое детей. Он подошел к ним и попытался выхватить у них из рук два мобильных телефона, но дети сопротивлялись и просили его остановиться. Злоумышленнику все же удалось завладеть одним телефоном, после чего он сел на велосипед и уехал.

Полиция установила личность преступника. Им оказался мужчина 1981 года рождения, который на момент раскрытия преступления уже сидел в тюрьме, тоже за посягательство на чужое имущество. Сотрудникам правоохранительных органов удалось вернуть украденный мобильный телефон.

Ранее мужчина уже был судим за имущественные преступления.

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