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Фото На улице Чака в Риге фасадная штукатурка дома упала на тротуар

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Упавшая штукатурка
Упавшая штукатурка Фото: LETA

В среду, 4 сентября, в центре Риги, на улице А. Чака, 67/69, на тротуар обвалилась фасадная штукатурка, сообщило агентство LETA.

Галерея: Упавшая фасадная штукатурка

На место прибыли пожарные, но вскоре покинули место происшествия. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, в самоуправление поступила информация о том, что с фасада здания упал большой кусок штукатурки.

Пострадавших в инциденте нет.Строительный инспектор осмотрит здание и примет решение о дальнейших действиях.

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