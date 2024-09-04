В среду, 4 сентября, в центре Риги, на улице А. Чака, 67/69, на тротуар обвалилась фасадная штукатурка, сообщило агентство LETA.
Фото ⟩ На улице Чака в Риге фасадная штукатурка дома упала на тротуар
Галерея: Упавшая фасадная штукатурка
На место прибыли пожарные, но вскоре покинули место происшествия. Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, в самоуправление поступила информация о том, что с фасада здания упал большой кусок штукатурки.
Пострадавших в инциденте нет.Строительный инспектор осмотрит здание и примет решение о дальнейших действиях.
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