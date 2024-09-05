К 30 сентября на нескольких улицах Риги будут открыты новые платные парковки, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
Список мест ⟩ На улицах Риги появятся новые платные парковки
Цель - лучше организовать транспортный поток и облегчить парковку в местах, где имеется высокий спрос на парковочные места.
Наряду с установкой новых платных парковок будет скорректирован порядок парковки автомобилей, чтобы снизить вероятность создания помех другим участникам дорожного движения и образования пробок из-за неправильно припаркованных автомобилей.
Новые парковочные места будут в основном установлены в тарифной зоне С, а также в тарифных зонах B и D.
Согласно информации на сайте Rīgas satiksme, новые платные парковочные места будут оборудованы на следующих улицах:
- Алояс: на участке от улицы Миера до улицы Кр. Валдемара и от улицы Кр. Валдемара до улицы Томсона (тарифная зона C);
- Экспорта: на участке от улицы Микеля до улицы Муйтас и от улицы Микеля до улицы Экспорта (тарифная зона B);
- Гертрудес: на участке от улицы Кр. Валдемара до улицы Сколас (тарифная зона B);
- Гростонас: на участке от улицы Яня Далиня до улицы Яня Дикманя и от улицы Яня Далиня (тарифная зона C);
- Госпиталю: на участке от улицы Миера до улицы Зирню (тарифная зона C);
- Яня Далиня: на участке от улицы Сканстес до улицы Гростонас и от улицы Кр. Валдемара до улицы Весетас (тарифная зона C);
- Кр. Валдемара: на участке от улицы Алояс до улицы Малпилс (тарифная зона C);
- Нитаурес: на участке от улицы Кр. Валдемара до улицы Томсона (тарифная зона C);
- Пулквежа Бриежа: на участке от улицы Петерсалас до улицы Ханзас (тарифная зона D);
- Рупниецибас: на участке от улицы Ханзас до улицы Петерсалас (тарифная зона D);
- Томсона: на участке от улицы Нитаурес до улицы Малпилс и от улицы Малпилс до улицы Я. Далиня (тарифная зона C);
- Зирню: на участке от улицы Сканстес до улицы Весетас, от улицы Весетас до улицы Кр. Валдемара и от улицы Миера до улицы Госпиталю (тарифная зона C).
Жители, задекларировавшие место жительства в соответствующей тарифной зоне, смогут оформить карту жителя, которая обеспечит более удобное использование парковочных мест.
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