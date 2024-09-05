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Список мест На улицах Риги появятся новые платные парковки

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Платная парковка
Платная парковка Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

К 30 сентября на нескольких улицах Риги будут открыты новые платные парковки, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

Цель - лучше организовать транспортный поток и облегчить парковку в местах, где имеется высокий спрос на парковочные места.

Наряду с установкой новых платных парковок будет скорректирован порядок парковки автомобилей, чтобы снизить вероятность создания помех другим участникам дорожного движения и образования пробок из-за неправильно припаркованных автомобилей.

Новые парковочные места будут в основном установлены в тарифной зоне С, а также в тарифных зонах B и D.

Согласно информации на сайте Rīgas satiksme, новые платные парковочные места будут оборудованы на следующих улицах:

  • Алояс: на участке от улицы Миера до улицы Кр. Валдемара и от улицы Кр. Валдемара до улицы Томсона (тарифная зона C);
  • Экспорта: на участке от улицы Микеля до улицы Муйтас и от улицы Микеля до улицы Экспорта (тарифная зона B);
  • Гертрудес: на участке от улицы Кр. Валдемара до улицы Сколас (тарифная зона B);
  • Гростонас: на участке от улицы Яня Далиня до улицы Яня Дикманя и от улицы Яня Далиня (тарифная зона C);
  • Госпиталю: на участке от улицы Миера до улицы Зирню (тарифная зона C);
  • Яня Далиня: на участке от улицы Сканстес до улицы Гростонас и от улицы Кр. Валдемара до улицы Весетас (тарифная зона C);
  • Кр. Валдемара: на участке от улицы Алояс до улицы Малпилс (тарифная зона C);
  • Нитаурес: на участке от улицы Кр. Валдемара до улицы Томсона (тарифная зона C);
  • Пулквежа Бриежа: на участке от улицы Петерсалас до улицы Ханзас (тарифная зона D);
  • Рупниецибас: на участке от улицы Ханзас до улицы Петерсалас (тарифная зона D);
  • Томсона: на участке от улицы Нитаурес до улицы Малпилс и от улицы Малпилс до улицы Я. Далиня (тарифная зона C);
  • Зирню: на участке от улицы Сканстес до улицы Весетас, от улицы Весетас до улицы Кр. Валдемара и от улицы Миера до улицы Госпиталю (тарифная зона C).

Жители, задекларировавшие место жительства в соответствующей тарифной зоне, смогут оформить карту жителя, которая обеспечит более удобное использование парковочных мест.

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