Вскоре после падения ее правительства Кнайсль начала связывать свою жизнь с Россией.

Теперь Карин Кнайсль станет послом по охране амурских тигров в России. Она будет работать в созданной по инициативе Путина организации - центре "Амурский тигр", представляя ее на международном уровне.

"У нее большой опыт - точнее, европейский опыт в вопросах экологии, в восстановлении утраченного, и она как никто понимает, насколько это сложно и насколько огромны усилия Российской Федерации", - заявил директор российского центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

В 2018 году Кнайсль, представлявшая тогда крайне правую "Партию свободы" Австрии и занимавшая должность министра иностранных дел, пригласила Путина на свою свадьбу и танцевала с кремлевским диктатором, чем заслужила внимание мировых СМИ.

Фото: AFP/SCANPIX

Политик покинула правительство в следующем году, когда первое правительство премьер-министра Себастьяна Курца пало после вотума недоверия. После завершения политической карьеры Кнайсль в Австрии она была частым гостем на кремлевском пропагандистском канале RT.

В июне 2021 года Кнайсль была утверждена советом директоров российской нефтяной компании "Роснефть" в качестве независимого директора. В мае 2022 года она покинула эту должность.

В 2023 году Кнайсль переехала в Санкт-Петербург, где возглавляет аналитический центр G.O.R.K.I. при Санкт-Петербургском университете.

Она действует в дипломатических интересах России, например, в июле этого года выступила на заседании Совета Безопасности ООН с призывом прекратить военную помощь Украине.

МИД Австрии осудил выступление бывшего министра иностранных дел.

Фото: Reuters / Scanpix

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