Итоги соцопроса: как белорусы относятся к западным странам

Почти половина опрошенных (45%) считают, что белорусов "в странах ЕС сегодня никто не ждет".

Белорусы не верят, что РБ сможет вступить в ЕС в следующие 15 лет

Половина респондентов хотела бы сближения с Западом и расширения связей, и только 14% выступают против. "При этом белорусы склонны к пронейтральной или пророссийской внешнеполитической ориентации, не воспринимая европейскую интеграцию вообще возможной для Беларуси", - отмечается в исследовании.

Белорусы не верят, что РБ сможет вступить в ЕС в следующие 15 лет. Среди причин называют нежелание действующего правительства и самого народа, а также то, что этого не хотят страны ЕС.

Рыгор Астапеня Фото: NurPhoto/picture alliance

Нет у белорусов и единого представления о том, почему Запад ввел санкции против РБ. Респонденты, которые оказались наименее близки к Европе, считают, что западные страны преследуют свои интересы, а проевропейски настроенные убеждены, что санкции вызваны действиями белорусского режима. При этом 62% участников исследования согласны, что санкции несправедливы по отношению к простым белорусам. Рыгор Астапеня считает это вполне логичным: "По большому счету Александр Лукашенко не ездит к пограничным переходам между Беларусью и Литвой, (…) у него нет проблем с тем, что машина с белорусскими номерами".

Также социолог отмечает, что вокруг темы санкций и ситуации на границе Беларуси и ЕС есть много дезинформации: например, 37% участников опроса считают, что Польша закрыла все погранпереходы для обычных белорусов. Такие слухи, безусловно, влияют на то, как белорусы воспринимают политику Запада. При этом белорусам мало известно о позитивной повестке Запада: лишь четверть белорусов в курсе, что ЕС согласовал план инвестиционной поддержки РБ на несколько миллиардов евро в случае демократических перемен в стране.

"Чем больше личных связей респонденты имеют с Западом, тем больше вероятность, что они придерживаются прозападных и продемократических взглядов, - говорится в исследовании. - Соответственно, при сегодняшнем сокращении межчеловеческих связей между Беларусью и Западом следует ожидать сокращения прозападных настроений, но потенциальное увеличение контактов может привести к значительному росту проевропейских взглядов".

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