В Кенгарагсе тракторы косят траву в выходные, беспокоя жильцов. Это разрешено?

В редакцию TVNET+ обратился очевидец, который в минувшее воскресенье, 1 сентября, практически весь день слушал треск газонокосилок во дворе своего многоквартирного дома в Кенгарагсе . Причем подобное благоустройство территории в выходные - отнюдь не единичный случай.

Отметим, что дело не только в шуме и дискомфорте для жителей. Согласно части 1 статьи 68 Закона о труде, "работник, выполняющий сверхурочную работу или работу в праздничный день, получает доплату в размере не менее 100 процентов от установленной ему часовой или дневной ставки заработной платы...". И хотя нормативный акт предусматривает различные нюансы, связанные с графиками и оплачиваемым отдыхом, возникает вопрос: