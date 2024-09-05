Со следующего года LTV7 должен вещать только на латышском

Изменения также будут зафиксированы в общественном заказе. До сих пор в общественный заказ входили и русскоязычные программы.

В настоящее время единственной регулярной программой LTV7 на русском языке является LSM+ziņas.

Šodien SEPLP sēdē apstiprinājām grozījumus Mazākumtautību multimediju platformas koncepcijā, apstiprinot plānu, ka no 2025.gada. 1.janvāra LTV7 saturu nodrošinās tikai valsts valodā. Izmaiņas tiks nofiksētas arī sabiedriskajā pasūtījumā. — Jānis Eglītis (@egliitis) September 5, 2024

В сентябре прошлого года Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству.

В интервью агентству LETA министр культуры Агнесе Лаце заявила, что перед латвийскими общественными СМИ стоит задача обращаться и к меньшинствам, проживающим в стране. Она выразила мнение, что медиаиндустрия долгое время оставалась без четкого направления и четко поставленных целей, за исключением упомянутого "в последнюю минуту" предложения, включенного в Концепцию национальной безопасности.

По словам Лаце, SEPLP предложила решение, позволяющее реализовать суть концепции национальной безопасности - создать единое информационное пространство, одновременно обращаясь к проживающим в стране меньшинствам.

С 1 января 2026 года новый подход должен начать работать, поскольку к меньшинствам обращаются в государственных СМИ.

Создание такого подхода будет совместной задачей нового правления SEPLP и объединенных общественных СМИ, сказала министр культуры.

"Мы видим, что изменения уже происходят, например, Rus.lsm больше нет, но есть LSM+, который гораздо яснее показывает, к каким еще группам пытается обратиться это СМИ. Это изменения по сути", - подчеркнула Лаце.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!