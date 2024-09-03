Разумеется, после февраля 2022 года отношение к русскому языку, в том числе и в Латвии, изменилось. Но ответственный редактор LSM+ Александра Плотникова уверена, что в социальных сетях это куда заметнее, чем в реальной жизни. Об этом она рассказала в эфире программы "Кто вам платит?" портала RUS TVNET.
"В реальной жизни с таким не встречаешься". Редактор LSM+ о ненависти к русскому языку
В целом журналистка понимает политиков, которые под влиянием общественного давления перестали общаться на русском языке.
"Конечно, всегда вызывает уважение, когда человек не меняет свою позицию, потому что принял такое решение. А с другой стороны - все мы люди, все мы можем менять свое мнение, свою позицию. Это тоже нормально. А есть политики, которые - ладно, не говорили, потом опять говорят. Разные ситуации бывали. И каждый раз ты, может быть, и удивляешься, но мы относимся к этому с уважением, потому что это выбор каждого человека", - объясняет Плотникова.
При этом, по ее мнению, в основном напряжение из-за языка общения ощущается в интернете.
"В социальных сетях, мне кажется, все больше наэлектризовано. Потому что, когда ты выходишь за пределы социальных сетей в реальную жизнь, сталкиваешься ли ты с тем, что тебе кто-то что-то по этому поводу говорит? У меня не было таких историй, какой-то этнической напряженности и так далее. Этого нет", - уверена журналистка.
Она считает, что главное - это стремление к коммуникации.
"Тебе может казаться в социальной сети, что тебя ненавидят за то, что ты говоришь на русском и так далее. Но это не так.
Ты выходишь потом в настоящий мир, и ты не сталкиваешься с тем, что кто-то тебе такое в лицо говорит.
Но - еще раз - мы всегда за то, чтобы люди говорили в публичном пространстве. Если вы не хотите разговаривать с нами на русском языке, разговаривайте на латышском. То есть мне не нравится, когда люди как само собой разумеющееся говорят о том, что вы должны мне ответить на русском. Нет, конечно, никто не должен", - разъясняет свою позицию Плотникова.
Полностью интервью с Александрой Плотниковой вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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