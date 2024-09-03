"В реальной жизни с таким не встречаешься". Редактор LSM+ о ненависти к русскому языку

В целом журналистка понимает политиков, которые под влиянием общественного давления перестали общаться на русском языке.

"Конечно, всегда вызывает уважение, когда человек не меняет свою позицию, потому что принял такое решение. А с другой стороны - все мы люди, все мы можем менять свое мнение, свою позицию. Это тоже нормально. А есть политики, которые - ладно, не говорили, потом опять говорят. Разные ситуации бывали. И каждый раз ты, может быть, и удивляешься, но мы относимся к этому с уважением, потому что это выбор каждого человека", - объясняет Плотникова.

При этом, по ее мнению, в основном напряжение из-за языка общения ощущается в интернете.

"В социальных сетях, мне кажется, все больше наэлектризовано. Потому что, когда ты выходишь за пределы социальных сетей в реальную жизнь, сталкиваешься ли ты с тем, что тебе кто-то что-то по этому поводу говорит? У меня не было таких историй, какой-то этнической напряженности и так далее. Этого нет", - уверена журналистка.