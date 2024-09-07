Ищи себя на фото! Верные поклонники и бессмертные хиты на концерте группы "Сплин" в Риге

Кстати, лидер и солист коллектива Саша Васильев 15 июля отметил свое 55-летие.

Напомним, после начала военного вторжения РФ на территорию Украины, как и многие другие артисты, группа "Сплин" на своей официальной странице в соцсетях разместила черный квадрат с хэштегом "#нетвойне".

Летом 2022 года во время выступления на рок-фестивале "Чернозем" Александр Васильев сказал со сцены, что рад видеть столько людей, в которых сохранились милосердие и сострадание, которые не приемлют жестокость, насилие и убийства.

После его речи группа посвятила песню "Выхода нет" артистам и музыкантам, которым пришлось уехать из России. "Мы надеемся, что наступит светлый день, когда все вернутся", - сказал тогда Александр. После этого концерты "Сплин" в РФ стали отменять.

Свое выступление в Риге "Сплин" начали с хита "Линия жизни"...

Галерея: Зрители на концерте группы "Сплин"...