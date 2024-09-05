ФОТО Офицеры ГРУ России совершили кибератаки против госучреждений Эстонии. Их объявили в розыск

В ходе уголовного производства Центральная криминальная полиция под руководством Государственной прокуратуры установила, что это же подразделение в 2020 году совершило кибератаки против государственных учреждений Эстонии.

В том числе в ходе уголовного производства были установлены личности трех офицеров ГРУ, подозревающихся в совершении кибератак: Юрий Денисов, Николай Корчагин и Виталий Шевченко.

Государственная прокуратура обратилась в Харьюский уездный суд с ходатайством о заключении под стражу троих подозреваемых, связанных с кибератаками в Эстонии. Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство и выдал ордер на заочный арест.

По словам госпрокурора Вахура Верте, офицеры объявлены в международный розыск.

"Хотя в настоящее время известно, что подозреваемые находятся в России, международный розыск и ордера на арест означают, что, когда они выезжают из России, они подвергаются реальному риску быть задержанными какой-либо страной и экстрадированными в Эстонию для судебного производства", - сказал Верте.

США назначили награду в размере 10 миллионов долларов США в отношении выявленных в Эстонии лиц.

"Эстония осуждает любую злонамеренную деятельность, в том числе кибер-активность, которая угрожает нашим институтам, гражданам и нашей безопасности. Как внутреннее, так и международное расследование, в котором участвовали 10 стран, показало, что целью России было нанести ущерб государственным компьютерным системам, получить секретную информацию и нанести удар по чувству безопасности всех нас", - заявил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Воинское подразделение ГРУ 29155 отвечает за попытки государственного переворота, саботаж, диверсионные операции и покушения на убийства в Европе.

"Кибероперации по саботажу, получению разведданных или проведению информационных операций являются, согласно военной доктрине Российской Федерации, важной составляющей гибридной войны. Мы защищаем государственную безопасность Эстонии в киберпространстве и разоблачаем не только физических шпионов, но и кибершпионов", - заявил генеральный директор Полиции безопасности Марго Паллосон.

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